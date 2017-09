Naţionala feminină de handbal a debutat cu o victorie categorică în preliminariile

România a învins Austria cu 36-25 în meciul de debut al preliminariilor Campionatului European de handbal feminin din 2018. Cu excepţia primelor 15 minute, tricolorele au dominat cu autoritate partida, diferenţa fiind consistentă încă de la pauză, 18-11. Următorul meci al României în grupa preliminară este duminică, în deplasare, cu Portugalia.

”Am tratat foarte serios acest meci, ne bucurăm că am făcut un joc bun, azi chiar ne-a ieşit totul. Echipa este în reconstrucţie, le primim cu braţele deschise pe jucătoarele noi şi împreună sperăm să facem o treabă cât mai bună”, a declarat Denisa Dedu, sărbătorita zilei (azi a împlinit 23 de ani), după meci la TVR

”Ştiam că vom avea un meci greu după barajul din iunie, dar Austria nu mai avea cu ce să ne suprindă. Am făcut un joc bun, iar la final am obţinut o victorie clară şi absolut meritată. Debutul de meci a fost absolut normal, la început ambele echipele se tatonează, au putere. Am obţinut o victorie, clară, dar trebuie săţinem cont şi de valoarea adversarului. Mai avem nevoie de mult timp pentru a forma o naţională puternică. Sunt convinsă că la Mondiale ne aşteaptă meciuri mult mai grele”, Cristina Neagu pentru TVR