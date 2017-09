Obiective diferite !

Președintele Olimpiei, Attila Karda, și antrenorul Tibor Selymes au păreri diferite în privința obiectivului pe care echipa fanion a județului ar trebui să-l îndeplinească în acest sezon. Președintele Karda a declarat că obiectivul anunțat înainte de începerea campionatului este ocuparea unuia din locurile 1-6 și cine ”nu-l înțelege e liber să plece!”.

În replică, antrenorul Tibor Selymes a declarat în cadrul unei conferințe de presă că obiectivul este construirea unei echipe competitive. Selymes spune că este greu ca echipa să se claseze pe primele locuri, având în vedere că în vară nu s-au făcut multe transferuri și sunt foarte mulți tineri în lot.

Cu toate acestea, Selymes e foarte încrezător că Olimpia va învinge sâmbătă Afumați, chiar dacă avertizează că poziția în clasament a adversarilor este înșelătoare, aceștia având o echipă foarte bună.

Tibor Selymes a afirmat și că va continua să aducă tineri la echipă, în perioada imediat următoare vor fi cooptați în lotul lărgit și 2-3 jucători de la echipa de juniori A.

Trei absenți

Cubaș si Villand au probleme de sanatate, în vreme ce Cristi Munteanu nu are nici o problema de sanatate, doar că nu a prins lotul in ultimele doua meciuri. Din fericire, nu sunt suspendari.

”In ciuda faptului ca cei de la Afumați au doar un punct, totuși au o echipa care joaca de mai multi ani impreuna. Este o echipa care are o posesie foarte buna, si la asta trebuie sa fim atenti. Sa nu credeti ca vom avea un meci usor. O sa avem un meci foarte greu, dar, daca abordam meciul cum am abordat cele 60 de minute cu Sibiul, eu zic ca putem castiga fara probleme. Trebuie sa punem mai multa presiune, sa tinem mingea în terenul advers. Nu o sa fie usor, dar de aceea muncim, ca sa putem face aceste lucruri . Sper ca jucatorii mei experimentati sa aiba alta atitudine in teren si sa ajute tinerii”, a spus Tibi Selymes la conferința de presă de ieri.

Partida Olimpia- Afumați va începe la ora 11 și va fi arbitrată de Popa Sergiu (Aiud) la centru, ajutat la cele două margini de Lucaciu Doru Claudiu (Cluj-Napoca) și Băla Casian (Arad) . Rezervă : Almaş Gabriel (Zalău). Observatori Jiga Dan (Bistriţa) și Sabau Daniel (Zalău )

Altfel, tot la liga a 2-a în cadrul etapei a 6-a, președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, va superviza ca observator partida Luceafărul Oradea- Chindia Târgoviște iar Ovidiu Mazilu a fost delegat să conducă la centru meciul ASU Poli Timișoara- CS Mioveni.

Sâmbătă, 2 septembrie

Sportul Snagov – Dunărea Călăraşi 11:00

Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi 11:00

UTA Arad – CS Baloteşti 11:00

Ştiinţa Miroslava – Academica Clinceni 11:00

Foresta Suceava – Metaloglobus Bucureşti 11:00

Luceafărul Oradea – Chindia Târgovişte 11:00

Ripensia Timişoara – FC Argeş 11:00

ASU Politehnica Timişoara – CS Mioveni 17:00

Duminică, 3 septembrie

Pandurii Târgu Jiu – AFC Hermannstadt 12:00-Digisport 1

Partida ASA Târgu Mureș- Dacia Unirea Brăila s-a jucat aseară după închiderea ediției.