“Piticii” au făcut spectacol la Cupa Primavera

Ultimul weekend de vacanță i-a adus pe copii și părinți deopotrivă la baza Club Campionii din Satu Mare. A fost zi de bucurie, sărbătoare și emoții pentru micuții născuți în 2009 ( și mai mici) de la zece cluburi din Ardeal care s-au întrecut în turneul organizat de clubul Primavera Satu Mare.

”A fost o competitie reusita, la care au participat 10 echipe din 5 judete si ne bucura faptul ca toti cei prezenti au asistat la un regal fotbalistic oferit de micutii fotbalisti”, au notat organizatorii, la final, pe site-ul oficial al clubului.

Cele 10 echipe au fost impartite in doua grupe, iar dupa disputarea jocurilor din grupa, s-au jucat meciuri de clasament, clasament care la acest nivel este mai putin important.

Viitorul Cluj s-a impus, in finala, in fata celor de la LPS Satu Mare cu scorul de 2-1, iar in finala mica, Primavera a invins la penalty-uri pe Atletic Zalau.

Au mai participat: Viitorul Marghita, Sporting Recea, Il Calcio, Juniorul Satu Mare, Viitorul 2 Cluj si Primavera 2010.

In concluzie, un turneu reusit si apreciat de toti cei prezenti, iar clubul Primavera felicita toate echipele participante la acest turneu, pentru conduita si spectacolul oferit.

Urmeaza sambata viitoare, 16 septembrie 2017, turneul organizat tot de Primavera la grupa de varsta 2010.