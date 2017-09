Programul şi oficialii delegaţi din acest week-end

Dupa ce in urma cu o saptamana am avut parte de prima etapa a seriei B din Liga a 4-a , in acest week end se da practic startul in toate competitiile organizate de AJF Satu Mare.

Liga a 4-a elite vine cu 12 echipe la start, trei nume noi, Certeze, Lipau si Babta, si o retrogradata din liga a 3-a, Recolta Dorolt.

Dupa miscarile de trupe din aceasta vara, Crasna Moftinu Mic si Stiinta Beltiug par a fi candidate serioase la titlu, in vreme ce CSM Carei, Energia Negresti sau Talna Orasu Nou au si ele obiectiv o clasare intre primele 5.

Dupa plecarea lui Cosmin Iuhas, la Decebal pare ca sunt mici probleme organizatorice dar antrenorul Estinca ramane optimist si vrea sa duca mai departe traditia rezultatelor bune la Luceafarul.

Bafta multa tuturor celor implicati in fotbalul judetean si sa speram ca vom avea cat mai multe motive de a scrie la superlativ despre fenomenul fotbalistic satmarean…

Liga IV Elite (etapa 1)

Sâmbătă, 2 septembrie

• Certeze – Oraşu Nou (L. Pop, N. Sălăjean, F. Roşu, C. Por)

• Doba – Negreşti (teren Negrești, Ş. Bathory, T. Kopriva, D. Costea, I. Petz)

• Beltiug – Carei (13:00 şi 15:00, S. Neichi, Cr. Pop, C. Girati, B. Brudaşcă)

Duminică, 3 septembrie

• Babţa – Decebal (A. Peter, V. Ardelean, T. Juhasz, Ghe. Niţă)

• Lipău – Micula (Ş. Bathory, A. Sulyok, Cr. Pop, R. Chiorean)

• Moftinu Mic – Dorolţ (S. Kovacs, Z. Kopriva, T. Kopriva, Z. Torok)

Liga IV

Seria A (etapa 1)

Duminică, 3 septembrie

• Vetiş – Mădăras (A. Hariş, I. Ghencian, A. Estan, I. Turtureanu)

• Păuleşti – A. Craidorolţ (S. Raţ, S. Raţ jr., V. Bale, E. Halici)

• Halmeu – Apa (brigadă Maramureş, T. Kegyes)

• Odoreu – Lazuri (B. Tincu, A. Boroş, C. Zsigrai, C. Ziman)

• Botiz – Viile SM (14:00 şi 16:00, C. Merkli, A. Sabo, M. Sician, F. Mulcuţan)

• Livada – Oar (E. Pop, C. Man, L. Lukacs, I. Borz)

• Dumbrava – Medieşu Aurit (amânat)

Seria B (etapa 2)

Duminică, 3 septembrie

• Andrid – Cămin (brigadă Sălaj, N. Morar)

• F. Căpleni – Pişcolt (G. Chiorean, A. Ilieş, V. Borza, Z. Rosz)

• Lucăceni – Berveni (L. Pop, F. Moisa, M. Vass, Z. Pataki)

• Ciumeşti – AS Căpleni (Ş. Peneghi, A. Reday, R. Botoş, S. Cseh)

• Sanislău – Tiream (C. Girati, N. Szucs, V. Deac, I. Juhas)

• Domăneşti – Ghenci (S. Nagy, P. Batori, S. Tăbăcaru)

• Foieni – Santău (S. Petruţ, D. Bontidean, R. Miclăuş, I. Vigu)

Liga V (etapa 1)

Sâmbătă, 2 septembrie

• Marna – Căuaş (C. Rebegea, S. Kerekes, M. Bumbuc, A. Maier)

Duminică, 3 septembrie

• Bogdand – Supur (teren Hodod, V. Barbos, T. Popescu, A. Caba, C. Kuki)

• Porumbeşti – Turulung (I. Bauer, M. Sician, A. Bauer, V. Stoica)

• Moftinu Mare – Ardud (I. Petz, M. Hasna, J. Demian, R. Alfater)

• Dorolţ II – Agriş (amânat)

• Bercu – Homoroade (amânat)

• Urziceni – Crucişor (amânat)