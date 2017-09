Razie de proporții în trafic la sfârșit de săptămână

Pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, poliţiştii rutieri sătmăreni au organizat pe raza județului acţiuni pentru depistarea şoferilor care conduc autovehicule pe drumurile publice cu viteză excesivă, care nu respectă regulile referitoare la prioritatea de trecere sau se urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. În cele trei zile au fost constatate trei infracţiuni, au fost aplicate 223 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 52.000 de lei şi au fost reţinute 20 permise de conducere. Din cele 20 de permise de conducere reținute, 6 sunt pentru depășirea cu 50 km/h a vitezei legale, 6 pentru neacordare prioritate pietoni, 4 depășire neregulamentară, 2 neacordare prioritate vehicul și 2 pentru alte abateri.

Rupt de beat, la volan

Astfel, în cursul zilei de 08.09.2017, a fost identificat pe DN 19 în comuna Doba, un conducător auto de 49 de ani din municipiul Satu Mare, care în urma testării cu aparatul alcooltest s-a stabilit că se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul indicând o concentrație de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la unitatea spitalicească în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, în acest sens întocmindu-se dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului.

Fără permis, dar cu alcool

Tot în cadrul acțiunilor rutiere, în acest week-end a fost identificat un tânăr de 25 de ani din municipiul Satu Mare care a comis două infracțiuni le regimul rutier, prin aceea că a condus un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza în localitatea Satu Mare în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și de asemenea având dreptul de a conduce suspendat.

Mai exact, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest la data de 10.09.2017, ora 05.28, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, totodată i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În urma cercetărilor polițiștii au stabilit și că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din data de 18.12.2016. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru alcoolemie și conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Cristian Stan