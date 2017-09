Satelitul de la Satu Mare, printre cele mai tari din acest sezon din Europa

“Dupa estimarea noastra, la Satellite-ul de la Satu Mare, avem parte de cele mai puternice echipe inscrise la un Satellite anul acesta. Chiar daca avem ca principal scop ‘ridicarea’ voleiului de plaja romanesc, am considerat ca merita sa dedicam o pagina din acest site prezentarii echipelor de pe tablourile de concurs”, scrie site-ul de specialitate beachvolleyball.ro.

Invitat aseara în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV, antrenorul Adrian Pricop a amintit că vom avea peste 60 de echipe din 14 țări. Printre ele și trei echipe ce au participat la Jocurile Olimpice de la Rio.

”Montăm deja arena și se aduce nisipul în Centrul Nou. Va fi cel mai important eveniment voleibalistic organizat în România și mă bucur că acest lucru se întâmplă la noi la Satu Mare. Turneul va începe pe 21 septembrie și se încheie pe 24 septembrie. Vom avea în premieră și meciuri în nocturnă”, a spus Adrian Pricop.

Fetele noastre, Adriana Matei și Vaida Beata, vor intra direct pe tabloul principal de 16 ca țară organizatoare.

Turneul de la Satu Mare va avea la start echipe cu cele mai multe puncte, o echipa care a participat doar la un Satellite, pe care l-a si castigat. Se intampla in Antalya in 2013.

Madelein Meppelink si Sophie van Gestel s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, unde s-au clasat si pe un onorabil loc 19. Mai remarcabil este insa faptul ca au fost prezente si la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, acolo ocupand un senzational loc 9, in ciuda varstelor lor de 22 respectiv 21 de ani, pe atunci.

Cum punctele din clasament se strang doar din turneele desfasurate in ultimele 12 luni, olandezele le-au obtinut pe majoritatea de la turnee FIVB de 3, 4 sau 5 stele.

Madelein Meppelink are 1,83 m, iar data nasterii sale este 29.11.1989. Accesati pagina ei de Instagram.Sophie van Gestel are 1,80 m si este nascuta in 29.06.1991. Pare a fi perechea favorită la titlu…

Competiția este sprijinită financiar de Consiliul Județean, Consiliul Local și Primăria Satu Mare.