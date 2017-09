Simplu portret al omului modest! -Profesor Mihai Buda-

A rânduit Măritul ca peste meleaguri deosebit de atractive, cum sunt cele de la Călineşti-Oaş, dăruite cu de toate, în scurgerea nesfârşitului timp, la cumpăna unor vremuri pline de ură, invidie, minciună, înşelătorie, să se nască din sămânţa veşniciei un om mare şi puternic, profesorul şi directorul şcolii Mihai Buda. Acest om slujeşte şcoala cum n-o face nimeni din cei pe care i-am văzut ( şi pe mulţi am văzut chiar cu camera de luat vederi), fiind un om puternic care, prin faptele lui, face atâta bine pentru oameni prin generaţiile care s-au perindat şi se perindă pe acolo, încât să se nemurească an de an în inimile şi conştinţa tuturor. El, Mihai Buda, este pentru noi, presa, pentru Inspectoratul Şcolar, pentru judeţ, model de urmat, o candelă mereu aprinsă ce luminează cărarea lunecoasă pentru a nu ne rătăci prin vreme. De la el, dascălii, elevii şi părinţii au învăţat că doar prin muncă şi voinţă, prin cinste şi adevăr pe care le punem în tot ce facem, prin pricepere şi răbdare, dar şi prin fermitate când trebuie a lămuri în faţa autorităţilor locale şi judeţene necesitatea renovării şcolii, acest om se înnobilează şi se înalţă mereu prin caracterul său, dându-i puterea şi respectul care i se cuvine din partea tuturor. Profesorul şi directorul Mihai Buda păstrează în gândul lui istoria unor vremi, cu rele şi cu bune, care s-au săvârşit, pentru ca noi, cei de acum, să înţelegem şi să nu uităm! Şi, Doamne, dacă mulţi ar fi ca Mihai Buda!

Astfel de oameni vrednici trebuie puşi spre nemurire, ca icoane însfinţite pe altarul sufletului şi conştinţei neamului. Scriu astfel despre Mihai Buda, găsindu-l la început de august în şcoală, lucrând cu un grup de 10-12 cadre pentru pregătirea sălilor de curs, bucurându-se că s-a făcut ceva din faţadă . Este una din şcolile greu de administrat şi condus, având în vedere clădirea din curte ce aparţine Liceului cu program sportiv şi sala de sport.

N-am apucat să admir de pe terasă frumosul peisaj cu lacul că Mihai mi-a vorbit de depozitul de lemne, care dispare, introducând pentru încălzire alt tip de centrală. Câtă bucurie în ochii acestui om pentru orice realizare cât de mică ar fi ea! Iubeşte copiii, vorbeşte cu ei, se bucură alături de ei pentru fiecare reuşită, spunând că localitatea Călineşti Oaş este cu totul deosebită de oricare alta din judeţ. Şi-i adevărat! Şi şcoala de acolo o deosebeşte de alte localităţi şi poate concura cu oricare alta din ţară! Astfel de directori trebuie menţinuţi, ajutaţi de cei în drept, lăudaţi şi stimulaţi! Numai aşa vom avea continuitate în cele pornite bine, care vor avea câştig de cauză acum şi mereu. De fapt, înainte se spunea : Şcoala lui Cosma, Şcoala lui Şteţiu, Şcoala lui Rusu etc. Eu ştiu că pământul acesta bun şi curat, dăruit cu de toate, a născut şi naşte mereu şi mereu oameni destoinici ca Mihai Buda. Ei sunt veghetorii cei mari puşi la hotarele timpurilor, care adună rătăcita noastră turmă, o apără, o ocroteşte şi o îmbărbătează cu vorba şi cu fapta!

Eu, nimicul acestei lumi, îndrăznesc a spune că mi-a fost hărăzit să întâlnesc asemenea om, precum Mihai Buda, bun şi răbdător, aplecat la necazul fiecăruia, drept şi cinstit, conştiincios, simţitor, iertător cu cei care i-au greşit. Este acolo pe frumoasa gură de rai, la poală de munte şi de lac, unde veşnicia şi-a făcut cuibar de nemurire. Are Mihai o gândire: Nimic pentru el, totul pentru cei mulţi! Aceasta-i crezul unui om neobişnuit, valoros, tot mai rar întâlnit astăzi printre noi. Am scris aceste rânduri şi fac emisiuni cu cei valoroşi din învăţământ pentru a ajuta ISJ în aprecierile oamenilor! Măritul să-l ţină în grija Lui întru mulţi ani! Minunat director de şcoală!

Teodor Curpaş