Situația actuală în privința plantei invazive ambrozia

Subiectul ambrozia – planta care constituie un potențial pericol pentru sănătatea omului – și care crește liber – a stârnit îngrijorare în rândul populației în ultima vreme. Cu toate acestea, situația actuală pare să fie una favorabilă pentru că se iau măsuri concrete în acest sens.

Propunere de lege

Această plantă invazivă – ambrozia – este cunoscută mai popular sub denumirea de iarba pârloagelor. Directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Elisabeta Bekessy, aduce clarificări în ceea ce privește situația actuală în cazul răspândirii acestei plante și dacă mai constituie un motiv de îngrijorare. “Planta invazivă iarba pârloagelor poate produce alergii și din ce în ce mai mulți medici ne sesizează. Ceea ce pot să spun din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare este că există o propunere de lege – care nu a fost încă aprobată, deci nu a intrat în vigoare – prin care se vor lua măsuri împotriva acestei plante, iar acestea vor intra în atribuțiile unităților administrativ-teritoriale. Acțiunile propriu-zise de combatere a acestei plante vor fi prin cosire.”

Elisabeta Bekessy, director APM Satu Mare

Există hotărâri de Consiliu Local cu privire la acest subiect

Procesul de adoptare al unei legi poate să dureze mult, iar între timp se iau măsurile care sunt la îndemână. “Până ce apare această lege însă, noi am inițiat la nivelul județului Satu Mare, ca în fiecare an, campanii de informare și conștientizare a populației cu privire le această plantă. Începând din luna mai, iunie – când apare această plantă – este de dorit ca cetățenii să fie atenți în jurul lor și să contribuie individual la combaterea plantei prin smulgere cu rădăcină cu tot. Dacă înălțimea plantei e mai mare de un metru, se recomandă cosirea – dacă este posibilă. S-a mai trimis o adresă oficială către administrațiile publice locale pentru a scoate o hotărâre de Consiliu Local prin care să fie obligați cetățenii proprietari de terenuri să își întrețină în mod corespunzător proprietățile. Două municipalități, respectiv Negrești-Oaș și Satu Mare, au deja hotărâri de Consiliu Local și chiar am constatat la nivelul municipiului Satu Mare în această perioadă și mai precis în luna iunie – ample acțiuni de sensibilizare în acest sens. Chiar s-au aplicat amenzi pentru cei care nu și-au întreținut corespunzător terenurile din partea Primăriei. ” – a declarat Elisabeta Bekessy, director APM Satu Mare

Se iau, așadar, multiple măsuri pentru combaterea răspândirii acestei plante, iar la succesul acestor acțiuni poate contribui fiecare cetățean.

Rareș Jucan