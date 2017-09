Trofeul Codrului s-a bucurat de un real succes

La Scoala Gimnaziala Barsau de Sus in cadrul Saptamanii europene a sportului a avut loc marti ,,Trofeul Codrului”, competitie sportiva la care au participat peste 150 de elevi de la Barsau , Poiana Codrului, Pomi, Valea Vinului si Baita de sub Codru. In cadrul acestei competitii, elevii au participat la diverse concursuri sportive: cros fete, ba-ieti, alergare de viteza pe distanta de 50 m fete, baieti, aruncarea mingii de oina si competitii de fotbal fete si baieti. Dupa desfasurarea probelor au fost inregistrate urmatoarele rezultate :

Cros fete:

Locul I Osan Jessica (Sc Barsau), Locul II Zah Denisa (Sc Baita de sub Codru) Locul III Vaida Florentina (Sc Poiana)

Cros băieți:

Locul I Rus Andrei ( Sc Barsau), Locul II Lacatus Costica (Sc Poiana) Locul III Ciurdas Matei (Sc Barsau)



Viteză fete:

Locul I Osan Jessica (Sc Barsau) Locul II Vaida Florentina (Sc Poiana) Locul III Rus Natalia (Sc Baita )

Viteză băieți:

Locul I Lacatus Costica (Sc Poiana), ) Locul II Rus Andrei (Sc Barsau), Locul III Pop Razvan (Sc Valea Vinului)

Aruncarea mingii de oină:

Locul I Golban Bogdan (Sc Pomi), Locul II Salajan Ionut ( Sc Poiana), Locul III Ciurdas Matei (Sc Barsau)

Fotbal fete :

Locul I Scoala Gim. Barsau Locul II Scoala Gim. Baita Locul III Scoala Gim. Pomi

Fotbal băieți:

Locul I Scoala Gim. Barsau Locul II Scoala Gim. Poiana Locul III Scoala Gim. Valea Vinului.



Felicitari participantilor pentru efort si implicare. Toti copiii participanti au primit cate o diploma.

Dupa terminarea competitiei, copiii au fost invitati sa serveasca impreuna masa, unde au socializat si au legat noi prietenii.

Organizatorii doresc sa multumeasca pentru buna implicare autoritatilor locale, Politiei Locale, DJTS Satu Mare ( care a asigurat premiile, cupe, medalii si diplome) si nu in ultimul rand doamnei Loredana Tamaian, care a asigurat masa copiilor participanti.

C. Por