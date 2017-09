U Cluj rămâne fără antrenor după înfrângerea de la Tășnad

Eșecul de sambata, 0-2 de la Tășnad, i-a îndepărtat pe cei de la U Cluj Napoca la 6 puncte de liderul Ligii a III-a, Industria Galda. A fost prima înfrângere pentru ”alb-negri” din acest sezon, dar și prima după un an într-un joc oficial. Iar această primă înfrângere i-a fost fatală antrenorului Marius Popescu. Acesta a fost demis duminică iar conducerea clubului a anunțat că va instala în perioada următoare un nou tehnician.

”FC Universitatea Cluj s-a despărţit, astăzi (duminică – n. red.), de antrenorul principal Marius Popescu. Îi mulţumim pentru munca depusă şi pentru rezultatele din sezonul trecut, când că a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei într-o situaţie dificilă pentru club, reuşind promovarea în Liga 3. Îi dorim succes pe mai departe în cariera de antrenor! Noul antrenor principal al „Şepcilor roşii” va fi anunţat în perioada următoare”, se arată într-un comunicat de pe site-ul oficial.

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a declarat pentru ZIUA de CLUJ că demiterea lui Marius Popescu nu a fost legată de rezultatele obținute, ci de nivelul jocului prestat de echipă.

“În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Marius Popescu pentru tot ce a făcut pentru FC Universitatea Cluj. Pentru el, ușa clubului va fi mereu deschisă. Am decis, însă, că este nevoie de o schimbare pe banca tehnică. Hotărârea clubului nu are legătură cu rezultatele obținute, ci cu nivelul jocului prestat, mult sub așteptările noatre, și mai ales cu lipsa de atitudine arătată de echipă în ultimele partide oficiale. Am constatat că jocul echipei nu a mai progresat și am considerat că nu existau perspective de rezolvare a acestor probleme, motiv pentru care am decis, de comun acord cu Marius Popescu, încetarea colaborării. Este un antrenor ambițios, căruia îi urăm succes în carieră. Ne vom orienta spre un tehnician de la care ne dorim să readucă dorința de victorie, spiritul de luptă, care să găsească echilibrul optim între jucătorii tineri și cei cu experiență și, bineînțeles, alături de care să promovăm în liga a doua. Sperăm să anunțăm numele noului antrenor principal în următoarele zile”, a spus oficialul ”Șepcilor roșii”.

Marius Popescu a preluat banca Universității în vara lui 2016. Sub comanda sa, ”studenții” au înregistrat 27 victorii și un singur egal în Liga a IV-a, câștigând la scor și meciurile din barajul de promovare (8-0 și 6-0 cu Lăpușul Târgu Lăpuș). Tot în stagiunea trecută, ”Șepcile roșii” au cucerit Cupa României pe județ, calificându-se în faza națională.

În actuala ediție din Liga a III-a, ”U” a mai bifat o victorie (4-0 cu Unirea Dej) și un egal (1-1 împotriva lui CFR 2). În runda a treia, ”studenții” au stat. Tot în acest sezon, Universitatea Cluj a ajuns în turul 4 al Cupei României, faza națională.