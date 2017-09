Un om ambiţios: Primarul din Beltiug!

Îl cunosc de câtva timp pe primarul Bartok Gurzău Ioan şi nu-mi pare rău! Este alesul model, care ştie ce vrea, ce poate şi că este în slujba celor care l-au ales! De aceea rămâne personalitate proeminentă în actul de conducere care ne-a obişnuit cu ofertele pentru oameni, ca un dar de suflet, amintind mereu de trecutul comunei şi de fiecare dată când îl am ca invitat la emisiunea televizată “Oameni şi fapte”, când se întoarce cu nostalgie la obârşii pe care le-a îndrăgit atât de mult şi nu le-a negat niciodată importanţa. Acolo, la Beltiug, vrea să apară un colţ de rai coborât pe pământ, unde a gângurit primele cuvinte şi a buchisit primele litere. Acolo, la Beltiug şi în toate localităţile ce-i aparţin, viaţa se desfăşoară în plină armonie. Peisajul frumos creat de viţa de vie se armonizează cu spectrul culorilor curcubeului anotimpurilor, iar oamenii trăiesc şi muncesc liniştiţi cu căldura lor sufletească. Oamenii au devenit mai exigenţi şi sunt mulţi bine pregătiţi şi veghează la respectarea legilor.

La primarul din Beltiug am observat buna educaţie primită în familie şi şcolile înalte pe care le-a urmat. Am observat şi bunul simţ şi cel al datoriei faţă de cetăţeni. Nu întâmplător, din sarcinile pe acest an, a realizat deja foarte mult: peste 4 km de drum asfaltat, şcoli şi grădiniţe pregătite pentru începerea anului şcolar: cu apă în interior, cu WC-uri în interior, zugrăveli, cu mobilier şcolar trimis din Germania, cu cadre pregătite pentru a face carte. Utilajele agricole folosite în comună sunt performante, vinul este de bună calitate, iar tradiţiile culturale sunt păstrate, alături de frumoasele colaborări cu comunele înfrăţite din mai multe ţări. Într-un colţ, la urcarea spre biroul primarului, vezi câteva fotografii color, înrămate, ale primarului Bartok cu actualul preşedinte al României, făcute de-a lungul anilor, la diverse activităţi (chiar înainte de a fi preşedinte).

Primarul Bartok, frământat de valurile vieţii, lasă primăria din Ardud, unde a funcţionat 8 ani şi s-a reîntors pe ogorul activităţii, cu mult curaj, la Beltiug. S-a văzut şi s-a simţit imediat. O spun locuitorii de pe raza comunei, o spune presa, o spun faptele concrete. Este iubitor de oameni şi este iubit şi respectat de oameni! Ce frumos!

Este unul din puţinii primari care nu ocoleşte presa, fiind deschis pentru că munceşte pentru cei mulţi care l-au ales. În faţa lor răspunde şi faptele, realizările îl fac mai departe primar! Primarul Bartok Gurzău Ioan apreciază munca viceprimarului şi a secretarului, aceştia fiind atât de utili în tot ceea ce se întreprinde pe raza comunei.

Pe acest primar nimeni şi nimic nu-l împiedică să spună adevărul, lucru ce se poate vedea şi în emisiunea televizată. E mândru de tot ceea ce face, de oamenii din Beltiug, harnici, gospodari şi prietenoşi. Sigur, nici un şvab plecat nu s-a întors să locuiască din nou acolo, o vor face la pensie, poate, venind cu pensia în euro şi trăind liniştiţi aici! Să vedem! Primarul Bartok rămâne animator al tuturor activităţilor, chiar şi culturale, mai ales că a pornit demersurile realizării unui monument unic în judeţ, despre care vom vorbi! Nu pot decât să-i aduc mulţumiri pentru tot ce a făcut şi face, fiind omul inspirat şi vertical!

Teodor Curpaş