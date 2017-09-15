Vezi cine ne arbitreaza in acest weekend, in judet!

15/09/2017 | Filed under: Sport | Posted by:

kovacs1

LIGA A IV-A ELITE

ETAPA A 3-A

VOINTA BABTA – TURUL MICULA

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

Brigadă din Sălaj

ENERGIA NEGRESTI – CSM CAREI

sâmbătă, 16.09.2017, 12:30-15:00

A: Ovidiu Mazilu

A1: Sergiu Neichi

A2: Raț Sebastian

Observator: Iosif Vigu

ACS DOBA – DARI LIPAU

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00 (teren Someșul SM)

A: Sergiu Neichi

A1: Cristian Chiorean

A2: Alex Boroș

Observator: Ionuț Bujor

TALNA ORASU NOU – RECOLTA DOROLT, duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Ștefan Bathory

A1: Cristian Pop

A2: Szabolcs Nagy

Observator: Constantin Por

FC CERTEZE – CRASNA MOFTINU MIC

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Ciprian Chiriloaia

A1: Cătălin Man

A2: Sergiu Tăbăcaru

Observator: Bogdan Brudașca

STIINTA BELTIUG – stă

 

LIGA A IV-A, SERIA A

ETAPA A 3-a

SPERANTA HALMEU – UNIREA PAULESTI

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Bogdan Răzvan

A1: Dan Orha

A2: Paul Pop

Observator: Tiberiu Kegyes

AS LIVADA – ATLETIC CRAIDOROLT

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Armin Hariș

A1: Adrian Sulyok

A2: Dan Bonțidean

Observator: Claudiu Matei

VIITORUL VETIS – VOINTA LAZURI, duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Iosif Bauer

A1: Adalbert Bauer

A2: Marius Miklos

Observator: Cornel Ziman

SPORTUL BOTIZ – SOIMII MADARAS

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Cristi Girati

A1: Andrei Szabo

A2: Mihai Sician

Observator: Ion Turtureanu

VENUS DUMBRAVA – SOMESUL OAR

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Florin Chiș

A1: Tibor Iuhasz

A2: Paul Mașlinca

Observator: Vasile Racolța

DACIA MEDIESU AURIT – VICTORIA APA

sâmbătă, 16.09.2017, 14:30-17:00

A: Șerban Peneghi

A1: Arpad Reday

A2: Kristian Toth

Observator: Zoltan Torok

SOMESUL ODOREU – VIITORUL VIILE SM

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Șerban Peneghi

A1: Zsolt Szakacs

A2: Ionuț Ghencean

Observator: Ionel Borz

 

LIGA A IV-A, SERIA B

ETAPA A 4-A

FORTUNA CAPLENI – SCH. CIUMESTI

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Csaba Merkly

A1: Nicolas Szucs

A2: Sebastian Raț Jr.

Observator: Istvan Petz

STARUINTA BERVENI – UNIREA PISCOLT

sâmbătă, 16.09.2017, 14:30-17:00

A: Simon Elek

A1: Attila Mandi

A2: Ciprian Rebegea

Observator: Cseh Sandor

VULTURII SANTAU – AS GHENCI

duminică, 17.09.2017, 14:00-16.00

A: Adina Popa

A1: Rareș Lakatos

A2: Bogdan Gireada

La juniori: Popa Paula, Rareș Lakatos, Bogdan Gireada

Observator: Ioan Papp

VICTORIA TIREAM – FROHLICH FOIENI

duminică, 17.09.2017, 13:00-15.00

A: Alin Peter

A1: Vlad Ardelean

A2: Marian Ciceu

Observator: Nicolae Morar

VIITORUL LUCACENI – REAL ANDRID

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Florin Roșu

A1: Andrei Ilies

A2: Vlad Borza

Observator: Gheorghe  Niță

RECOLTA SANISLAU – AS CAPLENI

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Emanuel Pop

A1: Levente Lukacs

A2: Dănuț Costea

Observator: Radu Chioreanu

OLIMPIA DOMANESTI – KALMANDI CAMIN

duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00

A: Szabolcs Kovacs

A1: Kopriva

A2: Jennifer Damian

Observator: Ciprian Prodan

 

LIGA A V-A

ETAPA A 3-A

UGOCEA PORUMBESTI – DACIA SUPUR

duminică, 17.09.2017, 17:00

A: Nicolae Marton

A1: Bogdan Sician

A2: George Căliman

Observator: Ioan Iuhas

UNIREA BERCU – PLATANUL MARNA

duminică, 17.09.2017, 17:00

A: Sebastian Petruț

A1: Rareș Pop

A2: Patrick Batori

Observator: Viorel Stoica

PRIETENIA CRUCISOR – OLIMPIA CAUAS

duminică, 17.09.2017, 17:00

A: Răzvan Miclăuș

A1: Cătălin Zsigrai

A2: Tudor Popescu

Observator: Eugen Halici

SPERANTA BOGDAND – C. HOMOROADE

duminică, 17.09.201717:00

A: George Chiorean

A1: Norbert Sălăgean

A2: Mark Vass

Observator: Zoltan Rozs

EGRI S. AGRIS – LUCEAFARUL DECEBAL

duminică, 17.09.2017, 13:00

A: Sebastian Petruț

A1: Rareș Pop

A2: Patrick Batori

Observator: Carol Kuki

KNEHO URZICENI – CETATE ARDUD

duminică, 17.09.2017, 17:00

A: Lucian Pop

A1: Florin Moisa

A2: Roland Botos

Observator: Zoltan Pataki

DOROLT 2 DARA – G. MOFTINU MARE

duminică, 17.09.2017, 17:00

A: Attila Kovacs

A1: Alberto Bor

A2: Alexndru Estan

Observator: Mircea Pintea

RECOLTA TURULUNG – STĂ

Selectionata Under 14 Satu Mare – Selectionata Under 14 Maramures

Duminica, 17.09.2017, ora 13:00, teren: CSM Victoria Carei

A: Lucian Pop

A1: Florin Moisa

A2: Roland Botos

OBS: Szilagyi Ștefan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *