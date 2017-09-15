Vezi cine ne arbitreaza in acest weekend, in judet!

VOINTA BABTA – TURUL MICULA
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
Brigadă din Sălaj
ENERGIA NEGRESTI – CSM CAREI
sâmbătă, 16.09.2017, 12:30-15:00
A: Ovidiu Mazilu
A1: Sergiu Neichi
A2: Raț Sebastian
Observator: Iosif Vigu
ACS DOBA – DARI LIPAU
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00 (teren Someșul SM)
A: Sergiu Neichi
A1: Cristian Chiorean
A2: Alex Boroș
Observator: Ionuț Bujor
TALNA ORASU NOU – RECOLTA DOROLT, duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Ștefan Bathory
A1: Cristian Pop
A2: Szabolcs Nagy
Observator: Constantin Por
FC CERTEZE – CRASNA MOFTINU MIC
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Ciprian Chiriloaia
A1: Cătălin Man
A2: Sergiu Tăbăcaru
Observator: Bogdan Brudașca
STIINTA BELTIUG – stă
LIGA A IV-A, SERIA A
SPERANTA HALMEU – UNIREA PAULESTI
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Bogdan Răzvan
A1: Dan Orha
A2: Paul Pop
Observator: Tiberiu Kegyes
AS LIVADA – ATLETIC CRAIDOROLT
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Armin Hariș
A1: Adrian Sulyok
A2: Dan Bonțidean
Observator: Claudiu Matei
VIITORUL VETIS – VOINTA LAZURI, duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Iosif Bauer
A1: Adalbert Bauer
A2: Marius Miklos
Observator: Cornel Ziman
SPORTUL BOTIZ – SOIMII MADARAS
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Cristi Girati
A1: Andrei Szabo
A2: Mihai Sician
Observator: Ion Turtureanu
VENUS DUMBRAVA – SOMESUL OAR
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Florin Chiș
A1: Tibor Iuhasz
A2: Paul Mașlinca
Observator: Vasile Racolța
DACIA MEDIESU AURIT – VICTORIA APA
sâmbătă, 16.09.2017, 14:30-17:00
A: Șerban Peneghi
A1: Arpad Reday
A2: Kristian Toth
Observator: Zoltan Torok
SOMESUL ODOREU – VIITORUL VIILE SM
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Șerban Peneghi
A1: Zsolt Szakacs
A2: Ionuț Ghencean
Observator: Ionel Borz
LIGA A IV-A, SERIA B
FORTUNA CAPLENI – SCH. CIUMESTI
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Csaba Merkly
A1: Nicolas Szucs
A2: Sebastian Raț Jr.
Observator: Istvan Petz
STARUINTA BERVENI – UNIREA PISCOLT
sâmbătă, 16.09.2017, 14:30-17:00
A: Simon Elek
A1: Attila Mandi
A2: Ciprian Rebegea
Observator: Cseh Sandor
VULTURII SANTAU – AS GHENCI
duminică, 17.09.2017, 14:00-16.00
A: Adina Popa
A1: Rareș Lakatos
A2: Bogdan Gireada
La juniori: Popa Paula, Rareș Lakatos, Bogdan Gireada
Observator: Ioan Papp
VICTORIA TIREAM – FROHLICH FOIENI
duminică, 17.09.2017, 13:00-15.00
A: Alin Peter
A1: Vlad Ardelean
A2: Marian Ciceu
Observator: Nicolae Morar
VIITORUL LUCACENI – REAL ANDRID
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Florin Roșu
A1: Andrei Ilies
A2: Vlad Borza
Observator: Gheorghe Niță
RECOLTA SANISLAU – AS CAPLENI
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Emanuel Pop
A1: Levente Lukacs
A2: Dănuț Costea
Observator: Radu Chioreanu
OLIMPIA DOMANESTI – KALMANDI CAMIN
duminică, 17.09.2017, 14:30-17:00
A: Szabolcs Kovacs
A1: Kopriva
A2: Jennifer Damian
Observator: Ciprian Prodan
LIGA A V-A
UGOCEA PORUMBESTI – DACIA SUPUR
duminică, 17.09.2017, 17:00
A: Nicolae Marton
A1: Bogdan Sician
A2: George Căliman
Observator: Ioan Iuhas
UNIREA BERCU – PLATANUL MARNA
duminică, 17.09.2017, 17:00
A: Sebastian Petruț
A1: Rareș Pop
A2: Patrick Batori
Observator: Viorel Stoica
PRIETENIA CRUCISOR – OLIMPIA CAUAS
duminică, 17.09.2017, 17:00
A: Răzvan Miclăuș
A1: Cătălin Zsigrai
A2: Tudor Popescu
Observator: Eugen Halici
SPERANTA BOGDAND – C. HOMOROADE
duminică, 17.09.201717:00
A: George Chiorean
A1: Norbert Sălăgean
A2: Mark Vass
Observator: Zoltan Rozs
EGRI S. AGRIS – LUCEAFARUL DECEBAL
duminică, 17.09.2017, 13:00
A: Sebastian Petruț
A1: Rareș Pop
A2: Patrick Batori
Observator: Carol Kuki
KNEHO URZICENI – CETATE ARDUD
duminică, 17.09.2017, 17:00
A: Lucian Pop
A1: Florin Moisa
A2: Roland Botos
Observator: Zoltan Pataki
DOROLT 2 DARA – G. MOFTINU MARE
duminică, 17.09.2017, 17:00
A: Attila Kovacs
A1: Alberto Bor
A2: Alexndru Estan
Observator: Mircea Pintea
RECOLTA TURULUNG – STĂ
Selectionata Under 14 Satu Mare – Selectionata Under 14 Maramures
Duminica, 17.09.2017, ora 13:00, teren: CSM Victoria Carei
A: Lucian Pop
A1: Florin Moisa
A2: Roland Botos
OBS: Szilagyi Ștefan
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