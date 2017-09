VIDEO/FOTO. Competiție ciclistă de excepție. Crosul Viilor Satu Mare, la a patra editie

Viile Satu Mare a fost, în week-end-ul care tocmai a trecut, gazda competiției de ciclism intitulată ”Crosul Viilor”, concurs de tip XCO, ajuns la a patra ediție. Evenimentul a fost organizat de Clubul sportiv ProRacers Satu Mare, coorganizator Asociatia Carpatina Ardeleană.

Competiția se desfasoara in totalitate in padure, pe un traseu de tip circuit, in lungime de 4.65 km si 11 0m diferenta de nivel pozitiva, fiind presarat cu diferite portiuni tehnice, inclusiv o portiune de bolovani denumita rockgarden, cat si diferite dropuri amenajate pe traseu.

Traseul se parcurge de 4-6 ori in functie de varsta si de sex. Parcurgerea lui necesita aptitudini tehnice specifice si o buna pregatire fizica.

Concursul a adunat la start 80 de concurenti din mai multe judete, Satu Mare, Maramures, Salaj, Oradea, Cluj chiar si Nyiregyhaza. Nivelul de competitie a fost unul ridicat datorita prezentei mai multor rideri de la cluburi puternice.

Clasament Masculin:

14-17 ani :

loc I Silaghi Gabriel – Giant Team, component al lotului national al Romaniei.

Loc Ii Abel Toth Pal – Garage Racing Team Baia Mare

Loc III Nagy Botond Elod – membru clubului nostru Pro Racers Satu Mare.

18-29 ani :

Loc I Roland Schmidt – campion national de sosea A 19-29 ani , component al clubului nostru Pro Racers

Loc II Balauca George Sergiu – NoMad Merida CST Team

Loc III Zeleznik Alexandru – Boneshaker Baia Mare , component al lotului national

30-39 ani

Loc I Miron Elisei – NoMad Merida CST Team

Loc II Mura Istvan – Carcover Racing Team Oradea

Loc III Mitru Dan Garage racing Baia Mare

La feminim pe podium s-au aflat : Bereczki Eszter – Carcover Racing Team / Salome Bondor – NoMad Racing Team si Lukacs Eszter – Hajdusagi KTE .

Family Race – concurs destinat copiilor cu varste intre 5-13 ani insotiti de un parinte pe un traseul simplu fara dificultati prin padure. Cu o lungime de 2,3 km si 3 ture de parcurs. La aceasta categorie s-au inscris un total de 23 de familii.

S-au acordat premii substantiale atat in bani cat si in produse. Valoare totala premii se ridica la 10.000 lei.

Organizatorii multumesc sponsorilor cat si voluntarilor implicati.