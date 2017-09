VIDEO/FOTO. Concurs la spital. Zece candidați au lipsit

Zece din cei 145 de candidați care s-au înscris inițial pentru a ocupa unul dintre cele 23 de posturi de asistenți medicali vacante scoase la concurs de Spitalul Județean au lipsit de la concursul care a avut loc în această dimineață. Din cauza numărului mare de concurenți, concursul s-a desfășurat în sala mare de ședințe a Palatului Administrativ.

Managerul Spitalului Județean Satu Mare, Adrian Marc, s-a arătat bucuros că sunt atât de mulți concurenți pe un post scos la concurs.

”Este aglomerație mare. Ne bucură faptul că este aglomerație pentru că asta înseamnă că există un interes deosebit pentru a ocupa locuri de muncă în țară și nu în străinătate, în contextul în care foarte mulți dintre medici, asistenți medicali, infirmiere preferă să aleagă locuri de muncă în străinătate. Cred că este o concurență atât de mare în premieră. Nu cred că a mai fost o astfel de concurență la concursurile organizate anterior. Sunt 23 de posturi scoase la concurs și avem 145 de candidați înscriși. Zece persoane nu s-au prezentat, astfel că mai avem 135 de candidați.

Vreau să spun că aceste 23 de posturi de asistenți medicali sunt scoase din acele secții la concurs, subliniez, unde nivelul de normare al personalului este sub nivelul prevăzut de lege. Adică am scos posturi doar de acolo unde a fost absolut necesar.

Acest număr de 23 de posturi scoase la concurs nu înseamnă, nici pe departe, că este suficient. Vreau să vă dau exemple câteva secții unde, de multe ori, în tura de noapte, avem unul sau maxim doi asistenți medicali la 50-55 de paturi, respectiv o singură infirmieră. Vă dați seama ce înseamnă asta din punct de vedere al actului medical. De aceea am hotărât, împreună cu reprezentanții Comitetului Director al Spitalului ca eșalonat, etapizat, acolo unde urgențele sunt cele mai mari, să începem să scoatem aceste posturi la concurs”, a mai spus Marc.

Managerul spitalului a mai precizat că a fost elaborată o nouă metodologie pentru organizarea acestui concurs tocmai pentru a acorda șase egale fiecărui candidat și a elimina orice suspiciune.

”Am elaborat o procedură care eu zic că asigură și corespunde tuturor criteriilor de transparență și obiectivitate, pentru că ne dorim foarte mult ca acești candidați, dacă tot s-au prezentat în număr atât de mare, să aibă șanse egale de participare la concurs. Procedura este clară, a fost aprobată de către conducerea spitalului. Eu zic că eliminăm orice formă posibilă de subiectivitate și practic toți au șanse egale. Este posibil ca unele locuri să rămână neocupate, dacă vor rămâne neocupate le vom scoate la concurs, și vom parcurge din nou aceleași etape prevăzute de către lege”, a mai precizat Adrian Marc.

Întrebat care sunt secțiile deficitare în momentul de față, managerul Adrian marc a enumerat câteva precum neurologia, chirurgia, oncologie.

”O lipsă foarte mare de personal avem și la nivel de medici în speță medici specializați în medicina de urgență și medici în specializarea terapie intensivă. Sunt două secții cheie ale spitalului care asigură practic funcționalitatea acestui spital și ne vom strădui să atragem și personal pe acest palier”, a mai punctat managerul Spitalului Județean.

Pentru ca toți concurenții să aibă șanse egale, subiectele au fost elaborate în această dimineață. Examenul a fost filmat pentru a nu exista suspiciuni.

La intrare în sala de examen, concurenții și-au pus totul într-o geantă, inclusiv telefoanele mobile.

Lucrările sunt de tip grilă, răspunsurile trebuind să fie încercuite cu pix albastru, fiind corectate cu pix roșu. Concurenții pot asista la corectarea lucrărilor lor. Nota minimă de trecere este 5.