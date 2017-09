VIDEO/FOTO. Showroom ultramodern inaugurat azi la Satu Mare. Soluții pentru casa ta

Un showroom ultramodern a inaugurat azi firma Lebăda, din Satu Mare, un brand construit în 26 de ani de activitate. Noul showroom este situat Drumul Careiului, nr. 15 – 17, și oferă soluții complete pentru amenajarea casei tale. La eveniment au fost prezenți oameni de afaceri din Satu Mare, dar și prefectul Darius Filip.

În cuvântul său de deschidere, directorul de marketing al firmei Lebăda, Cristian Pașca, a dezvăluit misiunea și viziunea societății pe care o reprezintă.

”Misiunea noastră este să ne concentrăm atât pe latura estetică cât și pe cea practică, să implementăm ideile inovatoare mai repede și mai eficient. Să nu facem niciun compromis când este vorba despre calitate, inovație, stil. În noul showroom v-am pregătit o suprafață extinsă de expunere, complet reînnoită, o gamă largă de produse de la cei mai prestigioși producători naționali și internaționali, consultanță de specialitate și cele mai noi tehnologii de amenajare și renovare. Le mulțumesc părinților mei care au făcut ca Lebăda să joace un rol deteminant pentru crearea unui mediu responsabil în afaceri și au găsit cele mai bune soluții apelând respect și curaj”, a spus Cristian Pașca.

De asemenea, a ținut să mulțumească marii familii Lebăda, de la Vasile și Gheorghina Pașca (care au pus bazele brandului) și până la angajați, dar mai ales clienților, alături de care s-a dezvoltat întreaga afacere în ultimii 26 de ani.

”Le transmitem mulțumiri clienților noștri pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și ne angajăm ca și în continuare să le oferim soluții complexe la toate nevoile lor de amenajare”, a mai spus Cristian Pașca.

Prefectul Darius Filip a remarcat faptul că Lebăda este o firmă sută la sută sătmăreană, care produce și oferă locuri de muncă în județul Satu Mare.

“E mare lucru să faci un brand și să-l menții timp de 25 de ani în domeniu în care Lebăda excelează în județul Satu Mare. Felicit conducerea pentru deschiderea acestui showroom, pentru faptul că rezistă pe o piață atât de competitivă și le doresc încă cel puțin 25 de ani de acum încolo”, a declarat prefectul.

Fondatorul brandului Lebăda, Vasile Pașca, a explicat de ce ar trebui orice persoană să viziteze noul showroom. De la cele mai bune prețuri, până la sistem de cumpărare prin rate cu DOBÂNDĂ ZERO.

”Le transmit clienților să vină să viziteze noul showroom Lebăda, cu noile produse, cu o gamă mult mai variată, cu o dispunere mult mai vastă, cu niște produse deosebite, la un raport preț – calitate net superior concurenței. Vă dau un exemplu: o vană care la noi e 2.800 de lei, pe piața din Satu Mare este 4.400. Exemplele pot continua, dar îi rog pe clienți să se convingă singuri. Lebăda a fost mereu alături de consumatorul final. Am încercat mereu să ajutăm pe partea tehnică și financiară. Avem contracte cu BRD Satu Mare și Banca Transilvania, care acordă credite cu 12 rate lunare, cu dobândă zero”, a spus Vasile Pașca.

Prezent la eveniment, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, prieten cu Vasile Pașca, a arătat că brandul Lebăda trebuie respectat și i-a felicitat pe toți cei din familia Pașca.

”Brandul Lebăda este un brand care se cuvine să fie respectat în județul Satu Mare pentru că nu mulți se pot mândri cu o asemenea realizare. Este o familie în jurul căruia Vasile Pașca i-a adunat pe toți cei care susțin această afacere, în special pe cei din familia sa. Îl felicit pe Vasile Pașca pentru că am văzut că lângă el, în această afacere, la menținut pe băiatul lui. Așa am făcut și eu. Îi doresc să reziste cât ai mult pe piața românească pentru că, trebuie să recunoaștem, este o piață foarte dură, este concurența foarte mare. Și cu atât merită felicitări pentru tot ceea ce a făcut în primul rând la nivel județean și național. Pe lângă acest show-eoom, Lebăda mai are și o fabrică de vopsele despre care, în curând se va auzi la nivel național și poate și la vibel internațional. Felicitări pentrutot ceea ce a făcut Vasile Pașca, familia Pașca, și îi doresc mult succes în continuare”, a spus Mircea Govor.

În noul showroom al celor de la Lebăda se găsesc peste 3.500 de produse, dispuse pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Este vorba despre produse proprii, fabricate în unitatea de la Valea Vinului (investiției 100% a firmei Lebăda), dar și de la furnizori naționali și internaționali.