Un mare retailer de materiale de construcții și amenajări vine Satu Mare. Pe când

Posted by: Gazeta Nord Vest

Filed under: Locale

Un mare retailerul de materiale de construcții și amenajări interioare vrea să se extindă în următorii ani și să ajungă și în județul Satu Mare. Reprezentanții Leroy Merlin spun că vor să își dubleze numărul de magazine, de la 16 în prezent la 30 în următorii zece ani.

Retailerul de materiale de construcții și amenajări interioare Leroy Merlin vrea să accelereze extinderea sa în România, astfel încât în următorii 5-10 ani rețeaua sa să depășească 30 de magazine, a declarat într-un interviu pentru News.ro, citat de profit.ro, directorul general al Leroy Merlin România, Frederic Lamy, care a mai spus că până la sfârșitul anului 2018 retailerul va mai deschide două noi unități în București.

”Câte magazine am putea avea în 5 sau 10 ani nu vă pot spune un număr exact, dar din dimensiunea actuală ne-am putea dubla numărul de magazine în următorii 10 ani. Nu este ceva total nebunesc. Avem 16 magazine, iar sincer dublarea numărului de magazine nu ar putea fi ceva complet nebunesc”, a afirmat Lamy.

Directorul general al Leroy Merlin explică că acest plan nu este unul nerealist deorece compania intenționează să mai deschidă noi magazine în marile orașe, după care să inaugureze noi unități în orașele în care nu este prezent precum: Satu Mare, Baia Mare, Brăila sau Galați.

”Avem proiecte identificate pentru care vom deschide magazine. Inițial când am cumpărat bauMax am spus că vom ajunge la 20 de magazine în România, dar acum pot spune că am putea depăși 30 de magazine în următorii 5-10 ani. Vrem să accelerăm ritmul”, a completat șeful Leroy Merlin în România, citat de profit.ro.

Dimensiunea magazinelor Leroy Merlin la nivel global sunt între 8.000 mp pentru magazinele mici și 20.000 mp în cazul unităților mari, iar media se situează între 12.000 și 14.000 mp. În ceea ce privește rezultatele finaciare ale retailer-ului în România, directorul general al Leroy Merlin a spus că în 2016 a fost pe break-even, iar din 2017 va trece pe profit, informează profit.ro.

Retailerul de bricolaj este prezent pe piața românească din 2011, atunci când a deschis primul magazin în Chitila, fiind chiriaș al Colosseum Retail Park. Leroy Merlin a devenit în 2016 proprietarul magazinului din Chitila. Leroy Merlin își dispută piața românească de distribuție a materialelor de construcții și bricolaj cu trei companii autohtone (Dedeman, Arabesque și Ambient), plus alte patru multinaționale – Praktiker, Kingfisher (a cumpărat Bricostore), Mr. Bricolage și Hornbach.