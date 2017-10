Conducerea Spitalului din Negrești spune că s-a procedat corect în cazul copilului decedat

Redăm integral textul prezentat de conducerea Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș.

Poziția Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș:

”pacienta V.S.R a fost internata in cadrul sectiei obstretica ginecologie in data de 04.10.2017 ora 2155 , diagnosticul de internare fiind : “sarcina in 39 saptamani in evolutie, fat viu unic, contractii uterine dureroase “ ;

– medicul specialist obst. ginecologie dr.Murgea Alexandru , in evidenta caruia era pacienta a fost chemat de la domiciliu de catre pacienta, acesta ajungand la spital in jurul orei 22 ;

-dupa internare i s-a administrat antispastice, in urma administrarii tratamentului contractile au incetat ;

– a doua zi , in data de 5.10.2017 ora 10 pacientei i s-a recoltat sange pentru analize de laborator si au fost monitorizate bataile cardiace ale fatului. Bataile fatului in cursul zilei , precum si analizele pacientei se incadrau in limitele normale conform inregistrarilor existente in foaia de observatie;

– in urma consultului pacientei din data de 5.10 s-a constatat ca gravida nu se afla in travaliu;

-in cursul zilei de 5 octombrie pacientei i s-a administrat doar vitamine intrucat pacienta nu a mai prezentat contractii;

-tot in 5.10.2017 in jurul orei 22 , dr.Murgea Alexandru a venit la spital din proprie initiativa pentru a reevalua starea pacientei, ocazie cu care s-a constat ca pacienta nu prezenta modificari fata de starea precedenta, deci pacienta nu era in travaliu , acuzand doar usoare dureri abdominale ; Indicatia medicului a fost ca in caz de mentinere a durerilor sa i se administreze antispastice ;

– in jurul orei 23.10, dr.Murgea Alexandru a fost sunat si chemat la spital de catre asistenta de serviciu, fiind informat ca pacienta a intrat in travaliu, i s-au rupt membranele, pacienta acuzand contractii uterine intense si varsaturi ;

– pana la sosirea medicului la spital, asistenta de serviciu a monitorizat bataile cardiace ale fatului. La sosirea medicului la spital, acesta a constatat ca bataile cardiace fetale erau oscilante, motiv pentru care in conformitate cu protocolul medical, pacientei i s-a administrat vitamine si oxigen, cu recomandarea de decubit lateral stang ;

-la ora 23.40 , tinand cont ca starea pacientei si a fatului nu s-au imbunatatit , dr.Murgea Alexandru a luat decizia de a transfera pacienta la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, intrucat la nivelul spitalului Negresti Oas nu putea fi asigurata interventia chirurgicala care se impunea, respectiv efectuarea operatiei de cezariana.

Mentionam ca Spitalul Orasenesc Negresti Oas, are angajati cu norma intreaga, 2 medici in specialitatea anaestezie terapie intensiva (ATI), care asigura serviciile medicale de specialitate in cadrul programului normal de lucru, spitalul neavand linie de garda in specialitatea ATI, care de altfel este specifica spitalelor de urgenta si nu spitalelor orasenesti.

Consideram ca dr.Murgea Alexandru a actionat conform legislatiei in vigoare si in limitele de competenta a sectiei obstretrica ginecologie (categoria I A conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1881/2006 privind ierarhizarea unitatilor spitalicesti, sectiilor, compartimentelor de obstetrica ginecologie si neonatologie ) si a Spitalului Orasenesc Negresti Oas.

Referitor la afirmatia din stirea postului tv, Kanal D; “La spitalul din Negresti-Oas nimeni n-a vrut sa ne ofere un punct de vedere….” , mentionam ca in minutul 2.12 din inregistrarea video difuzata se poate observa cand managerul spitalului discuta cu reporterul televiziunii Kanal D. In discutia avuta , in ziua de 09.10.2017 in jurul orei 16.15 managerul spitalului a solicitat reporterului sa transmita toate intrebarile pe adresa de e-mail a spitalului , urmand ca acesta sa primeasca un raspuns a doua zi .Precizam ca aceste intrebari nu au mai fost adresate , stirea fiind prezentata fara punctul de vedere a spitalului, fiind difuzata doar o inregistrare telefonica cu dr.Murgea Alexandru , acesta nefiind informat ca este inregistrat.

Intelegem situatia grea prin care trece pacienta V.S.R. si familia acesteia, și ii asigurăm de toată compasiunea noastră.

CONDUCEREA SPITALULUI ORASENESC NEGRESTI OAS”