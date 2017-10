ABOMINABIL. Pui de pisică aruncați la pubelă într-o pungă de plastic. Se caută o mămică adoptivă

Un tânăr din Satu Mare a făcut aseară o descoperire abominabilă. A găsit trei pui de pisică aruncați la pubelă într-o pungă de plastic.

”Sunt, inca o data, foarte “mandru” de orasul meu natal, si mai ales de locatari!

Mergeam linistit la pubela ca sa arunc un sac de frunze, cand un mieunat mult prea sfasietor(pentru 3 pui de pisica nou-nascuti) mi-a atras atentia.

Sub un morman de gunoaie, intr-o punga de plastic, zaceau 3 fiinte care acum au nevoie de o mama PISICA, care sa ii ALAPTEZE!

Nu stiu cat timp au puiutii, si nici cat de sanatosi sunt (avand in vedere ca au stat in frig o bucata buna de timp), dar au MARE NEVOIE DE AJUTOR!

Daca aveti o pisica care i-ar putea alapta, sau cunoasteti pe cineva in SATU MARE care ar putea salva 3 suflete

Va rog sa dati SHARE!

Multumesc!”, a scris pe contul său de socializare tânărul sătmărean Vlad Mulcuțan.

Acesta cere ajutorul tuturor sătmăreniulor pentru a găsi o mamă-pisică celor trei pui rămași acum orfani.

”Am mare nevoie de ajutorul dvs, mai exact de un share!

E vorba de 3 pui de pisica, nou nascuti, gasiti intr-o pubela din SATU MARE! M-as bucura sa gasim o pisica adoptiva care sa ii alapteze.

Eu ma straduiesc sa ii hranesc cu seringa, cu lapte de vaca, asta fiind tot ce am la ora asta.

Va rog mult…nu merita sa moara!

Multumesc!”.

Așadar, cu toții, dacă ne mobilizăm, putem salva viața celor trei ființe.

Fiecare SHARE contează!