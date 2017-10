Acțiune fără precedent la Satu Mare. Lagărul de la Dara, luat cu asalt

Mai multe asociații de protecție a aimalelor din județul Bihor vor organiza mâine a acțiune fără precedent în județul Satu Mare. Vor lua pur și simplu cu asalt lagărul de la Dara pentru a salva cât mai mulți câini de aici.

”Maine,19.10.2017,dimineata intre ora 9.30-10.00,porneste un convoi din Oradea catre lagarul din DARA.(SM).

Cine doreste sa se alature,sa participe si are si masina,este asteptat sa ne contacteze.(e nevoie de prezenta cat mai mare,nu va murdarim masinile ,nu trebuie sa transportati caini).

Organizatorul ,,misiunii de salvare,, este Asociatia ANIMAL SHIELDS ORADEA,reprezentata prin KOSZTIN ILDIKÓ.

S-au alaturat,Asociatia A Paradise for the STREET ANIMALS,SANTANDREI,Asociatia ARDA-ORADEA si nu in ultimul rand, Fundatia SOS DOGS ORADEA.

DL.CAROL LAZAR a oferit masina speciala al fundatiei SOS DOGS,amenajata pt transportul cainilor,sa putem aduce cainii din DARA, in siguranta la ORADEA.

Maine 25 de caini vor fi salvati de acolo si dusi in siguranta.

Cei care raman ,vor fii rezervati si ei..

Pe aceasta cale se cauta ,,PARINTI ADOPTATORI LA DISTANTA,,pt acesti amarati,care au suferit destul in acel lagar.

Multumim in numele participantilor..

Vom publica numele tuturor participantilor…

Va asteptam..Sa fim cat mai multi..Ar trebui sa fim laolalta..

Sa aratam lumii,ca ne pasa de cainii nimanui”.