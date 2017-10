Activitate de prevenirea a violenței și absenteismului

La Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare o a avut loc o întâlnire între elevi şi cadre din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare. La eveniment au fost prezenți, alături de reprezentanții celor două instituții, elevi și tineri de pe mai multe nivele de vârstă.

Întâlnirea are ca scop iniţierea elevilor în elaborarea şi derularea de activităţi de informare, sensibilizare şi prevenire a violenţei şi a absenteismului şcolar. “Unul dintre scopurile strategice ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare este prevenirea abandonului școlar și a eșecului școlar. Pentru aceasta am încheiat numeroase colaborări cu diferite instituții și ne bucurăm ca și în acest an școlar să avem o colaborare foarte bună cu Inspectoratul de Jandarmi al județului Satu Mare, care ne susțin în permanență și desfășoară activități de prevenire în instituția noastră. Grupul țintă este constituit din copiii care provin din familii dezorganizate, familii cu părinți plecați în străinătate sau cu o situație financiară precară.” – a declarat Ramona Costin, director CSEI Satu Mare

Astfel de acțiuni sunt un real beneficiu pentru elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, întrucât ele sprijină dezvoltarea personală a acestora în ideea schimbării pozitive a mentalității pentru un viitor cât mai bun.