Aeroportul Satu Mare ar putea fi folosit de ucraineni. Cum e posibil

Aeroportul Internațional Satu Mare ar putea fi folosit și de călătorii ucraineni din zona Zakarpatia.

Directorul aeroportului sătmărean, Nicolae Fechete, a precizat în exclusivitate pentru Gazeta de Nord Vest că, în urmă cu două luni, a avut, alături de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, o întrevedere cu conducerea companiei Wizz Air pentru deschiderea a noi curse.

”Acum două luni am fost cu președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, la Budapesta, unde am avut o întrevedere cu conducerea companiei, cu care am discutat despre posbilitatea deschiderii acestor noi rute internaționale de pe Aeroportul Satu Mare. De aceste noi curse ar putea fi interesați și cetățenii ucraineni Zakarpatia, care la momentul acesta nu mai au nevoie de vize pentru a călătorii în Europa”, a declarat pentru GNV directorul Aeroportului Satu Mare.

Aeroportul din Ujgorod s-a închis, iar cei din Zakarpatia au acum variante de zbor din Ungaria sau Polonia, la distanțe foarte mari. Aeroportul Satu Mare ar putea fi o alternativă mai viabilă pentru cei din zonă, cu atât mai mult cu cât se află doar la aproximativ 150 de km de Ujgorod.

Astfel că Aeroportul Satu Mare s-ar putea transforma într-unul regional dacă vor fi crescute numărul de curse internaționale, cu atât mai mult cu cât cel din Baia Mare nu poate fi încă funcțional. Cei din Ujgorod (Ucraina) abia așteaptă.