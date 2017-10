“Am jucat cel mai bun tenis al meu”, a spus Halep după ce a învins-o pe Garcia

“Am jucat cel mai bun tenis al meu”, a spus jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial și principala favorită, care a debutat cu o victorie, luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore, 6-4, 6-2 cu Caroline Garcia (Franța). “Sunt cu adevărat bucuroasă că am putut câștiga primul meu meci ca numărul unu mondial, asta îndepărtează presiunea”, a declarat Halep, citată de EFE și Reuters. Românca și-a luat revanșa după ce a fost învinsă recent de Garcia (8 WTA și cap de serie numărul 8) în finala de la Beijing. “Îmi face plăcere să fiu în această poziție și sper să pot juca chiar mai bine în al doilea meci decât am făcut-o astăzi”, a spus Halep, aflată pentru al patrulea an la rând la turneul Campioanelor. “A fost un meci mare, am jucat cel mai bun tenis al meu și nu e niciodată ușor împotriva lui Caroline. M-a învins de curând în finala la Beijing, dar tot anul acesta am învins-o la Toronto și am avut în minte acel meci. M-am descurcat bine și îmi face plăcere să joc aici, la Singapore”, a adăugat românca. Reuters a estimat că Halep a obținut “o victorie impresionantă” în fața unei adversare în formă.