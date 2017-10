Apel disperat pentru viața unei sătmărence. Are nevoie de sânge

Apel disperat adresat tuturor sătmărenilor pentru salvarea unei vieți. O sătmăreancă are nevoie urgent de ajutor. Femeia va fi operată joi, 12 octombrie, și are nevoie de sânge B III negativ.

„Dragi prieteni, am o rugăminte la voi. O colegă de la servici are nevoie de sânge, grupa B3 negativ, pentru o operație, care va avea loc joi (12 octombrie) dimineața. Daca aveți cumva această grupă de sânge sau cunoașteți pe cineva care are și ar dori să doneze vă rog să o ajutați. Acesta este nr. de telefon al fiicei ei Bába Anita – 0752674821. Vă mulțumesc!”, este mesajul postat pe Facebook de către un sătmărean.

Așadar, chiar dacă nu toți donăm, toți putem ajuta. Distribuie acest apel să ajungă la cât ai multă lume.