Calificare spectaculoasă în Cupa României!

Învinse în manșa tur a Cupei României la patru puncte, 77-73, baschetbalistele de la CSM Satu Mare au sperat că vor reuși să întoarcă rapid soarta calificării în Final 8, acasă în sala LPS. Au început cu un excelent 6-0 și cu o apărare agresivă ce le-a dat speranțe spectatorilor că meciul va curge lin în favoarea favoritelor. Doar că clujencele au răspuns rapid prin surprinzătoarea Vorpahl și primul sfert a fost unul echilibrat cu multe reușite spectaculoase de trei puncte. La pauza mare, CSM-ul a intrat în ușor avantaj, 38-37, dar calificarea nu era sigură…Cu Stroman în mare formă, trupa lui Petricevic a avut un sfert trei excelent și pe fondul unor erori la construcție ale gazdelor, studentele s-au desprins la plus 5…Ba mai mult, au avut și plus opt pe tabelă la începutul sfertului patru. Doar că ultimele nouă minute au fost de poveste…Williams,Mandache, Uiuiu, Solopova și Harrison împreună cu restul fetelor din lot și-au surclasat adversarele și au pus un parțial de plus 18 pe tabelă pentru un 80-70 la final.

Am putea spune că ultimul sfert ne-a arătat adevărata valoare a fetelor de la CSM, o trupă despre care mulți fani cred că ar fi cea mai bună din ultimii ani de la Satu Mare…Să sperăm că așa vom spune și după finalul sezonului!Un sezon care este abia la început și care iată ne propune joi un nou duel U Cluj Napoca- CSM Satu Mare. Un meci în prima etapă a Ligii Naționale care va fi transmis de Digisport, de la ora 18.

Înregistrarea partidei CSM SATU MARE-U CLUJ NAPOCA va putea fi urmărită în această seară de la ora 21,30 la NORD VEST TV.

CSM Satu Mare – ”U” Cluj-Napoca s-a terminat 80-70, pe sferturi: 22-21, 16-16, 15-20, 27-13.

Au marcat

CSM: Mandache – 25p, Williams – 24p, Solopova – 13p, Harrison – 6p, Baltic – 4p, Uiuiu – 3p, Szmutku – 2p, Green – 2p. Antrenor: Marius Dobă.

”U”: Stroman – 29p, Vorpahl – 18, Ghizilia – 12, Taylor – 5, Kaiusi – 2, Voica – 2, Părău – 2.

Rezultate finale din prima fază a Cupei României:

CSM Satu Mare – ”U” Cluj-Napoca 153-147

CSU Alba Iulia – Phoenix Galaţi 116-124

ICIM Arad – SCM Timişoara 123-126

Sirius Tg. Mureş – CSBT Alexandria 123-156

S-au calificat în Final 8: CSM Satu Mare, Phoenix Galaţi, SCM Timişoara, CSBT Alexandria – învingătoare; ICIM Arad, Universitatea Cluj-Napoca – lucky loser; Sepsi Sf. Gheorghe, Olimpia Braşov – calificate direct.

Pentru CSM Satu Mare urmează debutul în Liga Naţională. Joi, de la ora 18:00, va evolua în deplasare la Cluj-Napoca. Meciul se va vedea în direct pe Digi Sport.

Legat de Cupa României, ”Final 8” se va disputa anul viitor în perioada 23-25 februarie. Rămâne să se stabilească şi clubul organizator.