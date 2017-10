Cătălina Ponor s-a retras din gimnastică

Catalina Ponor a ratat calificarea in finalele pe aparate de la sol si birna la Campionatele Mondiale gazduite de Montreal, iar la finalul concursului si-a anuntat retragerea din activitate.

Ponor, campioana europeana in primavara acestui an la birna, s-a clasat doar pe locul 26 la acest aparat in calificarile de la Mondiale, fiind notata cu 12.233. La sol Ponor a fost a 14-a, cu 13.266.

”Nu a fost o zi aşa cum mi-am dorit, dar sunt mulţumită de tot ce am realizat până acum: 23 de medalii europene, mondiale şi olimpice, 26 de ani dedicaţi gimnasticii ca şi sportivă cu două momente de neuitat – Olimpiada de la Atena, unde am realizat mai mult decât am visat, şi Campionatele Europene de la Cluj, unde am trăit nişte momente unice atât frumoase în faţa propriului public, cât şi mai puţin plăcute cu doar o zi înaintea finalei de la bârnă. Sunt mandră de tot ce am realizat şi tot ce am sacrificat pentru acest sport pe care l-am iubit şi îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suişuri şi coborâşuri”, a scris Ponor în mesajul postat pe Facebook

Ioana Crisan, singura sportiva care a concurat la toate aparatele, a fost a 27-a la individual compus, cu un total de 50.233. Primele 24 de gimnaste vor evolua in finala.