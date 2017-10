Colecționarul de amenzi

Și am completa, colecționarul de amenzi de parcare din Satu Mare. Se află în buricul târgului iar de mai bine de o săptămână de când am făcut noi fotografia nu s-a întâmplat mai nimic cu merțanu înmatriculat în Austria. Rămâne de văzut cum se va termina povestea și câtă răbdare vor mai avea onorabilii reprezentanți ai ADP să-i mai afișeze amenzile pe parbriz…O să ajungem probabil în situația în care n-o să mai vedem parbrizul de chitanțele înfoliate.

Un loc de parcare în centru stă ocupat de zile bune, amenzile curg iar povestea e departe de a avea un final. Cum ar fi fost oare în Austria dacă mașina unui sătmărean stătea bine mersi cu amenzile la vedere cale de una-două săptămâni? Unii zic că era de mult la șrot( dezmembrări)!