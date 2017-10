Controlul calităţii importului de produse trebuie revizuit juridic şi nu prin speculaţii politice!

După 28 de ani de la Revoluţia din Decembrie s-a trezit un “cap luminat” că nu e bine să importăm “produse de o calitate slabă”. Desigur, imediat, cum e la noi, acest justiţiar s-a gândit că trebuie să apeleze la nişte speculaţii pe această temă şi să arunce “pisica moartă” în curtea Guvernului. Cică, doi reprezentanţi români de seamă au participat la o reuniune europeană unde au fost discutate anumite probleme legate de importul de produse îndoielnice din punct de vedere calitativ. Cei doi români au fost acuzaţi că nu au luat niciun fel de atitudine în ceea ce priveşte calitatea slabă a produselor importate în România. Imediat, criticul nostru politic a mers mai departe cu judecata lui falsă şi a “tras o concluzie” mai ceva ca în comunism, prin intermediul căreia cei doi reprezentanţi oficiali ai României au fost declaraţi iresponsabili şi că nu-i interesează sănătatea poporului român. Acest mod de gândire este halucinant, mai cu seamnă că incită, pe considerente politice, alegătorii împotriva propriilor aleşi. Stau şi mă întreb de când primii miniştri aprobă sau dezaprobă importul unor anumite produse în ţările europene ? Oare, printr-o simplă declaraţie a unui prim-ministru la o reuniune europeană se poate face o selecţie urgentă a produselor de calitate slabă importate ? Problema produselor de calitate slabă este a Europei sau a ţărilor membre ale Uniunii Europene? Dacă este problema ţărilor europene atunci aceasta e o problemă de legislaţie internă, care poate fi reglementată de parlamentarii români în cazul României şi nu de prim-miniştri, care s-au întâlnit la o reuniune europeană! Dacă va fi revizuită şi amendată legislaţia din România, în ceea ce priveşte controlul produselor importate, atunci vor putea fi depistate produsele de slabă calitate şi implicit va fi protejată cu siguranţă sănătatea populaţiei. Numai în comunism ceea ce dicta secretarul de partid sau şeful statului era „literă de lege”, dar politicianul nostru justiţiar, care doreşte cu orice preţ să subestimeze actualul Guvern, mai trăieşte în vremurile dinainte de 1989 ? Deci, cum să procedeze sau să gestioneze anumite situaţii de criză un prim-ministru al unei ţări, indiferent care ar fi el? Acesta trebuie să iasă la tribună ca Stalin, Lenin, Hitler sau alţi dictatori şi să dea dispoziţie „organelor de resort „ să nu mai intre în ţară produse de slabă calitate ? Interesant este că politicianul cârcotaş nu vrea să ştie că instituţiile de specialitate, ar trebui, în baza unei legislaţii adecvate revizuite, după cum am precizat, să controleze cu maximă exigenţă calitatea produselor importate. Sincer, acum, nu mi-aş dori să-i văd pe prim-miniştri, din ţările foste comuniste, să stea la vămile din ţările lor pentru a controla calitatea produselor aduse din import, iar ei “să-şi dea cu părerea” dacă sunt bune sau nu ! Mi se pare că politicianul nostru şi-a propus să găsească cu orice preţ “un nod în papură” pentru a incrimina actualul Guvern din România. Într-o vreme, în Bucureşti au izbucnit tot felul de incendii…Enigmatic rămâne faptul că timp de 27 de ani în Bucureşti n-au avut loc incendii de proporţii soldate cu victime omeneşti. Binenţeles, şi atunci Guvernul “a fost de vină”, ba “culmea-culmilor” a fost şi “dat jos” prin „presiuni de stradă”. În realitate, NU Guvernul respectiv a fost de vină pentru că instituţiile de specialitate n-au controlat firmele respective timp de 27 de ani, pentru a constata dacă au sau nu autorizaţii de funcţionare … Hai, domnilor cârcotaşi sau domnule politician cârcotaş, chiar doriţi să “dârâmaţi “ şi Guvernul actual pentru că la o reuniune europeană reprezentanţii acestuia n-au “luat cuvântul “ pentru a interzice intrarea în ţările din Est a produselor alimentare de slabă calitate ? Cei doi reprezentanţi ai Guvernului României consider că au fost extrem de inteligenţi, deoarece această problemă este mult mai complexă şi consider că trebuie discutată în cele două Camere ale Parlamentului României şi nu la o masă rotundă, undeva prin Europa. Mult stimate „capete luminate”, care căutaţi cu orice preţ „gâlceavă politică demolatoare”, aţi uitat cuvintele: „Verba volant, scripta manet” (Vorba zboară, scrisul rămâne)!

Dumitru Ţimerman