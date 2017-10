Criminalul din Negrești, trimis în judecată. Acuzat oficial de omor

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului CRIŞAN IOAN PETRE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, prev. de art. 188 al.1 C. pen. şi tentativă la omor, prev. de art. 32 C. pen. rap.la art. 188 alin.1 şi 2 C. pen., cu aplic.art. 38 alin.1 C. pen.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul Crişan Ioan Petre în noaptea de 20.08.2017, în urma unui conflict spontan în parcul central din oraşul Negreşti Oaş, i-a aplicat numitului S.C.A.D. în zona toracelui, o lovitură cu un obiect ascuţit înţepător, care a cauzat leziuni ce au dus la decesul acestuia, în scurt timp.

Inculpatul Crişan Ioan Petre , în aceeaşi împrejurare şi în acelaşi loc, i-a aplicat numitului C.V.D. tot în zona toracelui, o lovitură similară, care a cauzat leziuni traumatice ce au necesitat 18 – 19 zile de îngrijiri medicale, dar care leziuni i-au pus în pericol viaţa persoanei vătămate C.V.D..

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Tribunalul Satu Mare.

La soluţionarea dosarului, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare – Serviciul de Investigaţii Criminale.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Sursa: Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare