CSM Satu Mare joacă la Marburg

Secția de baschet de la CSM Satu Mare susține miercuri primul meci din sezonul 2017-2018 al Ligii Europei Centrale (CEWL). Pentru prima etapă, sătmărencele s-au deplasat încă de marți la Marburg în Germania. Acolo vor întâlni echipa BC Pharmaserv Marburg, locul 5 în primul campionat de baschet feminin din Germania cu 4 victorii și 2 înfrângeri după șase etape.

CSM Satu Mare este liderul din România, cu punctaj maxim după patru etape. Clubul nostru revine în Liga Europei Centrale după o pauză de aproape 6 ani. Prima participare vine din sezonul 2009-2010 când a terminat competiția pe locul 4. În sezonul 2011-2012 a cucerit medalia de bronz în această competiție. În finala mică din ianuarie 2012 a învins, după prelungiri, cu 87-86, formația gazdă a Turneului Final Four, TSV Wasserburg. Un sezon mai târziu, CSM Satu Mare s-a înscris într-o competiție mai puternică. În FIBA EuroCup a încheiat pe locul 3 în Grupa A și nu s-a calificat mai departe. În sezonul 2017-2018, CSM Satu Mare face parte din Grupa B, alături de BC Pharmaserv Marburg, ICIM Arad și SBS Ostrava (Cehia). Amintim că pe ultima sută de metri, Universitatea Cluj-Napoca s-a retras din competiție. Grupa A este compusă din Zabiny Brno (Cehia), Flying Foxes (Austria), CSU Alba Iulia și Olimpia Brașov. În următoarele luni se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, după care primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul Final Four programat pentru zilele de 3 și 4 martie anul 2018. Lotul pe care antrenorul Marius Dobă îl are la dispoziție în Germania: Kristina Baltic, Porchia Green, Taneisha Harrison, Andreea Lazăr, Andra Mandache, Marina Sfîrlea, Marina Solopova, Renata Szmutku, Alexandra Uiuiu, Destiny Williams. “Important pentru noi este că vom avea câteva meciuri în plus, o experiență în plus și de ce să nu ne bucurăm dacă vom ajunge la turneul final și să reușim o performanță frumoasă? Totuși este o cupă europeană, cu un anumit gen de echipe. Va simți și publicul sătmărean cum sunt meciurile internaționale”, ne-a spus Marius Dobă înaintea startului de sezon. Marburg – CSM Satu Mare va lua startul miercuri de la ora 21:00 (ora României).

Programul CSM-uluiîn Grupa B CEWL:• Marburg – CSM SM (25 octombrie)• ICIM Arad – CSM SM (29 octombrie)• CSM SM – Ostrava (23 noiembrie)• CSM SM – Marburg (12 decembrie)• CSM SM – ICIM Arad (20 decembrie)• Ostrava – CSM SM (24 ianuarie 2018)