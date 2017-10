Cu preotul Adrian Ilea s-a îmbogăţit Beltiugul!

Nu ştiu ce înseamnă a te îmbogăţi, dar îmi închipui văzându-i la televizor şi citind presa vremii, că unii au ajuns bogaţi peste noapte! Ştiu că o localitate se poate îmbogăţi şi spiritual prin contribuţia unei persoane importante sau a unui grup de oameni inimoşi, pregătiţi, care-şi iubesc satul, oamenii şi mai ales copiii. Aşa s-a întâmplat la Beltiug, unde, de aproape un an, slujeşte la biserica ortodoxă un tânăr preot, familist, cu doi copii şi cu un ataşament faţă de credincioşii de acolo pe care nu l-am mai întâlnit. E adevărat că a dat peste un primar destoinic, credincios, harnic, om care ajută şi oficial bisericile şi în mod concret, prin participare la tot ce înseamnă biserică şi le consideră pe toate egale, cu aceleaşi drepturi. Dovadă că l-am găsit marţi dimineaţa schimbând steagurile uzate cu altele noi la biserica ortodoxă aşezată în apropierea primăriei.

Acesta este primarul Bartok Gurzău Ioan, care l-a primit cu bucurie pe tânărul preot Adrian Ilea, dându-i şi ajutor pentru a se instala. Faptul că i-a oferit serviciu preotesei conform pregătirii de economistă, la Primărie, înseamnă mult. Oricum dacă primăria se află sub ocrotirea lui Dumnezeu, şi biserica rămâne atât de apropiată primarului, care a promis că o va ajuta atât cât îi este în putinţă, ba şi mai mult.

Am realizat o frumoasă emisiune “Glasul bisericii” cu pr. Adrian şi am rămas cu o deosebit de plăcută impresie, fiind foarte bine pregătit profesional şi dovedindu-se atât de ataşat de generaţia actuală de copii, pe care-i educă exact pentru a fi credincioşii de bază ai bisericii în viitorul apropiat şi mai îndepărtat. Un preot care vorbeşte şi cu privirea, care trăieşte puternic orice activitate săvârşită la biserică şi oriunde ar fi, un preot care ştie bine ce are de făcut şi care-i menirea lui acolo. Părinţii şi biserica au fost cei care i-au dirijat paşii şi drumul luat în viaţă, când s-a hotărât să urmeze seminarul. Şi bine au făcut! Am auzit cea mai frumoasă explicaţie a dictonului din Biblie privind “Fiecare îşi poartă crucea” sau “Dumnezeu este iubire”. Atâta trăire sufletească în explicaţii, atâta demers presărat cu cele mai potrivite citate din cărţile religioase parcurse de părintele Adrian, încât nu l-am întrerupt pentru că făceam mare păcat. La fel, a dat un competent răspuns la explicarea celui mai important moment ce precede apogeul Sf. Evanghelii de duminică : “Sus să avem inimile!”. Este un îndemn, o chemare pentru toţi credincioşii la dăruirea ei lui Dumnezeu! Ce frumos!

În demersul său, am constatat la părintele Adrian Ilea că ştie, că poate şi că vrea să afle punctul cel mai bun din comportamentul omului, adică ce are el mai bun şi îl caracterizează. Exemplu cu tânărul care se destăinuie cu toate fărădelegile , abaterile, viaţa dezordonată şi … după toate acestea se aşteaptă la o dojeneală, pe când colo, preotul i-a spus că are ceva foarte luminos în el: sinceritatea! O surpriză pentru tânăr şi o apreciere neaşteptată, dar care l-a pus pe gânduri, încercând să-şi îndrepte viaţa spre normalitate!

Poţi dezbate probleme de religie, de etică, sociale şi de interes general cu pr. Adrian şi, exact ca primarul Bartok , spun că Beltiugul s-a îmbogăţit spiritual, iar Adrian Ilea rămâne un apropiat puternic al trustului de presă NVTV. Ne bucurăm când întâlnim astfel de oameni, cu ataşament faţă de populaţia în mijlocul căreia trăiesc. Important este ca şi populaţia aceasta să-l sprijine spre bucuria tuturor!

Teodor Curpaş