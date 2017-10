“Dancando” Lusamba!

Olimpia pare a-și fi regăsit liniștea după schimbările anunțate în ultimele zile. Plecarea lui Selymes și instalarea cuplului de antrenori Ritli-Bolba, plus numirea lui Merkli Istvan în fruntea Comitetului director în locul contestatului Karda Attila par că au pus pe făgașul corect gruparea fanion… Cum s-ar zice Olimpia a fost redată sătmărenilor! Iar asta înseamnă pe termen scurt șase puncte consecutiv luate în liga a 2-a și ieșirea din zona retrogradării.

Olimpia s-a impus sâmbătă la Motru, 1-0 în fața Pandurilor din Târgu Jiu după un meci în care ai noștri au controlat ostilitățile, au avut ocaziile mai mari și , ce este mai important, au punctat decisiv.

În minutul 58 după o fază pornită de la Vasile Pop mingea a ajuns la tânărul Miholca. Acesta a șutat de la 14 m , portarul a respins greu până la Lusamba iar congolezul a punctat decisiv…1-0!

După penalty-ul scos etapa trecută pe finalul meciului cu UTA, iată că africanul e din nou decisiv pentru Olimpia.

Brata termină meciul cu probleme medicale, dar chiar și așa e cel care irosește ultima ocazie a meciului. Pandurii domină finalul, dar fără ocazii la poarta lui Munteanu și termină încă un meci fără victorie pe teren propriu în liga a 2-a.

Cuplul Ritli-Bolba are procentaj maxim din două meciuri pe banca Olimpiei, în vreme ce la Panduri…Iencsi e dat afară după acest eșec.

Urmează sâmbătă Olimpia- ASU Poli Timișoara și revederea cu fostul tehnician, Bogdan Andone. Dar până atunci e meciul de Cupă de la Cluj, U-OLIMPIA , marți, de la ora 16.

Zoltan Ritli:

„Cred că am reușit să le redau încrederea băieților”

Antrenorul Olimpiei Satu Mare, Zoltan Ritli, a reusit sa resusciteze echipa satmareana, dupa un parcurs modest sub comanda lui Tibor Selymes. Cu fostul portar al Stelei la timona, Olimpia a legat doua victorii, ambele cu 1-0, in fata UTA-ei si Pandurilor, in deplasare.

„Am incercat sa aduc o liniste la echipa, etapa trecuta, cand am preluat-o. Cred ca am reusit sa le redau increderea si iata ca am obtinut acum a doua victorie consecutiva, chiar daca amandoua meciurile au fost castigate cu 1-0.

Speram sa fie o liniste si la nivelul conducerii, care are din aceasta saptamana un alt presedinte”, a declarat Ritli la sport total fm.

Pandurii: D. Popescu – Vodă (46 Maxin), Turda, D. Lung (cpt.), Drugă, Dănăricu, Brînzan, Şut (73 Pîrvulescu), Dodoi (73 Şendroiu), C. Rus, Bujor. Antrenor: Adrian Iencsi.

Olimpia: Fl. Muntean – Duruş, Cr. Munteanu, Hlinca, Brata (cpt.), D. Muntean, R. Rus, Miholca, V. Pop, Lusamba (90 Villand), Jurj (84 Bura). Neutilizaţi: Şuta, Szasz, D. Vincze, Achim, Cubaş. Antrenor: Zoltan Ritli.

Rezultate etapa a 10-a

ASA Tg. Mureş – Clinceni 1-1

Sportul Snagov – UTA 0-0

Ştiinţa Miroslava – CS Afumaţi 0-0

Foresta Suceava – CS Baloteşti 2-1

Luceafărul – Hermannstadt 0-0

Ripensia Timişoara – CS Mioveni 0-1

Dacia Brăila – Metaloglobus 2-1

FC Argeş – Chindia Târgovişte 0-0

ASU Politehnica – Dunărea Călăraşi 0-1