De strajă Patriei la Școala “Vasile Lucaciu” din Carei

Marți, 24 octombrie 2017, Școala Gimnazială "Vasile Lucaciu" din Carei a găzduit mai multe activități de comemorare a Zilei de 25 Octombrie – Ziua Armatei Române și a Eliberării ultimei palme de pământ românesc -, cu ocazia împlinirii a 73 de ani de la eveniment, programele fiind organizate de prof. Nicoleta Ioan.

Armata întotdeauna alături de copii și de români! Invitatul de onoare, domnul Colonel în rezervă Platec Zorin, Comandantul Cercului Militar Județean Satu Mare, a prezentat rolul armatei române în eliberarea Transilvaniei și a Careiului de sub dominația hitleristă și hortistă, toate aceste lupte fiind săvârșite cu mari sacrificii de vieți umane, cu pierderi de tehnică și logistică militară pentru eliberarea țării, domnia sa subliniind și rolul armatei de astăzi pe câmpurile și teatrele de operațiuni din întreaga lume. Scurt istoric al Zilei de 25 Octombrie După data de 23 August 1944, Armata Română la Ordinul dat de Regele Mihai I al României, a întors armele împotriva armatei Germane naziste, eliberând rând pe rând orașele și satele românești de sub dominația hortisto – hitleristă și scurtând războiul cu aproximativ șase luni. Data de 25 Octombrie 1944 a reprezentat momentul final în care a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc, Careiul, Armata Română intrând în oraș din direcția Cluj – Tășnad, pe actuala stradă Calea Armatei Române, ultimele lupte fiind date cu prețul pierderii de vieți omenești și împingând armatele maghiaro – germane, în afara teritoriului României. Armatele româno – ruse au contribuit de asemenea și la eliberarea Ungariei, dar și a unei părți din Cehoslovacia, având un rol esențial la pierderea definitivă a războiului de către Armata germană.

Despre învățământul militar liceal actual din România În România, își desfășoară activitatea patru colegii militare aflate în localitățile: Câmpulung Moldovenesc, Alba Iulia, Breaza, Craiova, fiecare dintre ele având planuri de școlarizare pentru circa 100 de elevi. Calitatea actului instructiv – educativ din cele patru instituții de învățământ este certificată și prin concurența semnificativă a candidaților de la admitere, un număr de 9 absolvenți de gimnaziu concurând pentru un loc în colegiul militar, în vreme ce ultima medie de intrare la Colegiul Militar ”Mihai Viteazu” din Alba Iulia, pentru anul școlar 2016 – 2017, a fost 9.30. Activități specificemomentului În cadrul evenimentului, eleva Denisa Graz din clasa a VI – a A, a prezentat un referat privind însemnătatea Zilei de 25 Octombrie 1944, după care eleva Amarillis Lazăr a prezentat un material realizat în Power Point cu tema: ”Despre generalii din armată”; elevul Luca Bontea a semnat tema ”Structura armatei române, echipament, forțe terestre, navale și aeriene -ce sunt ele; iar eleva Cristina Petrișor a vorbit despre ”Despre dresajul de câini din armată și despre monumentul ostașului român din Carei”. Cei trei elevi din clasa a VI-a A au fost coordonați de doamna profesoară Monica Mădăras.

Expoziții de desene și de Power Point De asemenea, doamnele profesoare Johanna Mărcuș și Miorița Olea au organizat și coordonat expoziții tematice de desene și de materiale Power Point dedicate acestui eveniment, desenele fiind realizate de elevii clasei a V – a A, materialele Power Point fiind realizate de elevii clasei a VI-a A; toate activitățile evenimentului fiind realizate cu sprijinul doamnei director Alina Mocanu și a doamnei director adjunct Tóth Enikő.