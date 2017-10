Dr. Ovidiu Dragoș Argeșanu revine la Satu Mare. O nouă conferință de terapii individuale

Doctor, scriitor, terapeut, Ovidiu Dragoş Argesanu revine pentru a doua oară în acest an, la Satu Mare.

“Schimbarea la nivel spiritual este complexă, oricât am încerca să ascundem acest lucru sub preș avem nevoie de oameni care să ne împărtășească din experiențele și din cunoașterea lor pentru a ne fi mai ușor în procesul de dezvoltarea spirituală. Fiecare are nevoie de acea transformare ce rezultă din călătoria spirituală pentru a-și găsi un sens pe pământ. Iar pentru o transformare interioară, e nevoie şi de o cunoaştere de sine cât mai clară. În unele cazuri, s-ar putea chiar să avem nevoie de mai mult timp, însă nimic nu e prea greu dacă îți dorești cu adevărat,” a subliniat un membru al Asociatiei Reiki din Satu Mare.

Pe data de 3 -4 noiembrie dr. Ovidiu Dragoş Argesanu va fi în Satu Mare. Evenimentul de la începutul de luna noiembrie are ca scop elucidarea sensului de viaţă şi prin simpla întrebare pe care ne o adresam adeseori în cazurile mai extreme ale vieţii: „care îmi este rostul în această viaţă, ce am de făcut ca să simt că mă bucur, iar în ajutor ne vine dr. Argesanu, cu o conferinţă susţinută în acest sens, fiind şi omul care a studiat, simţit şi trăit în şi cu Dumnezeu, şi care de-a lungul vietii sale a parcus mai multe căi, atât spirituale cât şi experienţe de viaţă pentru a înţelege el insuşi ce înseamnă calitatea vieţii”, a completat Petronela Roxana, preşedintele asociației.

Toţi cei interesaţi sunt invitați să participe sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 10.30 la conferința “Misiunea personală în realizarea voii divine”, eveniment ce va avea loc la sediul Universității Babeș-Bolyai, filiala Satu Mare, strada Petofi Sandor, nr.47. De asemenea, pentru terapii individuale sau detalii suplimentare legate de acest eveniment puteti suna la numărul de telefon 0754.625.858. Terapiile vor avea loc în 3 noiembrie, iar Locația unde vor avea terapiile va fi comunicată la momentul înscrierilor.