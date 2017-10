Este foarte greu să gândeşti!?

Printre noi există oameni simpli, dar şi profesionişti, care gândesc şi încearcă să „tragă” nişte „semnale de alarmă”, ca urmare a unor efecte „neproductive” ale legilor sau a comportamentelor politice tensionate, pe care ei le receptează în viaţa de zi cu zi. Oamenii care gândesc încearcă să comunice celorlalţi observaţiile lor, soluţiile pe care le întrevăd, bine argumentate, pentru a contracara o tendinţă negativă sau o necorelare a unor decizii legislative sau politice cu adevărurile practice pe care ei le trăiesc. Deznodământul este dezastruos, de exemplu în cazul unor concesii politice, în multe situaţii anticipate de cei care gândesc. Organismul social este tărâmul unde sunt percepute efectele gândirii pozitive sau negative ale politicienilor. Starea de repaus a capacităţii de gândire este susţinută de gândirea altora. Aşteptăm mereu să gândească alţii sau CINEVA în locul nostru. E mai comod! Nu luăm în calcul posibilele consecinţe negative, mult dorite de unii negociatori politici. Mai suferim de această meteahnă, care ne ţine încătuşaţi în sfera executantului. Executăm „orbeşte” ceea ce ni se spune: de frică, din dorinţa de a câştiga cu orice „preţ” alegerile, de supravieţuire sau din cauza interesului personal şi a lipsurilor. Suntem „văduviţi” de: gândirea unitară politică în diversitate, strategică şi de acţiune. Fără aceste valori, bazate pe realităţile văzute şi nevăzute ale vieţii sociale, devenim vulnerabili în faţa invadatorilor şi a profitorilor interni sau externi. Fără o gândire strategică, anticipativă, politică, matură, diversificată şi unitară în acţiune, devenim uşor de „manipulat”, legaţi la „ochii minţii”, incapabili de a contracara şi preveni situaţiile neprevăzute, planurile speculative ale celor care doresc să obţină drepturi privilegiate în această ţară, care apar în calea vieţii sociale, politice şi economice. O parte din „creierele liderilor incomozi” au fost „reduse la tăcere”, numai pentru că nimeni nu s-a gândit la un program legal de descentralizare a economiei planificate. Haosul, „capitalismului sălbatic”, care s-a iscat după Revoluţie, a generat: victime, jaf, suspiciune, arestări, ură între fraţi şi surori, condamnări nedrepte, puzderie de partide politice şi celebra „luptă pentru ciolan”. Profitorii au stat şi stau la răscrucea speculaţiilor, fie ele politice sau economice. Unii ridică mâna în Parlament, dar habar n-au de consecinţele unor voturi, care se materializează mai apoi într-o lege sau un amendament. De exemplu, trecerea de la două tururi de scrutin la un singur tur în alegeri. A căzut un sistem social, dar nu lăsaţi să se diminueze gândirea şi flacăra conştiinţei naţionale! Privegheaţi, pentru că noii duşmani ai ţării sunt extrem de abili şi inteligenţi ! Se hrănesc din greşelile şi luptele politice bezmetice ale românilor ! Ne-am acoperit de ruşine, dezonoare şi hoţie ! Mai nou, avem şi politicieni, care trec unii pe lângă alţii, „muţi ca peştii” sau ca trenurile pe liniile de cale ferată. Aşa va obţine România legi bune, prosperitate şi creştere economică ? Mare parte din „confruntările politice „ se desfăşoară acum pe târâmul condamnărilor juridice. Mijloacele coercitive sunt din ce în ce mai adaptate unor scopuri meschine, iar pentru unii a face „ din ţânţar, armăsar „ a devenit un deliciu juridic şi politic. Avem analişti economici şi politicieni „neputincioşi”, extrem de bine pregătiţi, care mai aprind câte o „torţă” în întunericul creat de invadatorii nemiloşi susţinuţi de tot felul de „binefăcători” din umbră. Vocile gândirii inteligente româneşti vor răsuna într-o zi, ca un clopot uriaş, pentru redeşteptarea cu adevărat a conştiinţei naţionale. Până una-alta, sunt extrem de actuale versurile satirice ale regretatului actor român de revistă Constantin Tănase: „ Pleac-ai noştri, vin ai noştri, noi rămânem tot ca proştii/ Ne-am trezit din hibernare/ Şi-am strigat cât am putut:/ Sus Cutare! Joc Cutare!/ Şi cu asta ce-am făcut?/ Am dorit, cu mic, cu mare,/Şi-am luptat, cum am ştiut,/ S-avem nouă guvernare,/ Şi cu asta ce-am făcut?/…Pentru-a câştiga o pâine,/ Mulţi o iau de la-nceput,/ Rătăcesc prin ţări străine, Şi cu asta ce-am făcut?/…Se urzesc pe-ascuns vendete (acte de răzbunare – n.a ),/ Cum nicicând nu s-a văzut,/ Ţara-i plină de vedete,/ Şi cu asta ce-am făcut?/…”.

