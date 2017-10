Fashion’s Night Out, o seară dedicată modei, la Satu Mare

O nouă ediție a Fashion’s Night Out are loc astăzi în municipiul Satu Mare. Intrarea este liberă, iar organizatorii și designerii implicați în acest proiect promit un eveniment extraordinar.O nouă ediție a Fashion’s Night Out are loc astăzi în municipiul Satu Mare. Intrarea este liberă, iar organizatorii și designerii implicați în acest proiect promit un eveniment extraordinar.

Locația – una deosebită

Fashion’s Night Out este un eveniment din ce în ce mai apreciat în comunitatea sătmăreană. De această dată, noua ediție revine pe scena vieții mondene sătmărene într-o locație exclusivistă de la ieșirea din municipiul Satu Mare. Cu siguranță, publicul se va putea delecta cu colecții interesante și originale semnate de designeri locali si regionali, cu defilări pe care “nimeni nu ar trebui să le piardă” – așa cum a declarat Kariklea David, organizator. Astfel, astăzi, începând cu ora 19:00, la restaurantul Esedra – sala Simfonia, sătmărenii vor avea ocazia să se pună în temă cu noile tendințe în materie de modă, pentru sezonul de toamnă-iarnă 2017/2018.

Un desfășurător ofertant

Desfășurătorul pregătit pentru Fashion’s Night Out este unul extrem de diversificat, cu prezentări de colecții inovatoare, pline de creativitate ale unor designeri deja consacrați sau ale unor creatori de modă aflați la început de drum. Vor fi și momente artistice surpriză. “În cadrul serii îi vom avea alături pe cei de la Adalin, care împlinesc 25 ani de existență în domeniul confecțiilor; băieții de la CM – Creation de Mode; The gentleman’s world. Raluca și Cristina Mureșan au o relație strânsă mamă-fiică. Având stiluri diferite, de data aceasta au prima colaborare pentru o colecție comună. Tânăra Melitta Hauler din Carei își va prezenta colecția “Elegance”, respectiv Sonia Bran își va face debutul în cadrul serii cu prima ei colecție. Nu vor lipsi de pe podium nici creațiile băimărencelor Bianca Breban, Diana Breban și Ramona Napradean. Mihaela Cirlugea își aduce din Cluj-Napoca colecția „Șah și alte jocuri ale minții”. Pictura de pe ținute și accesoriile sunt inspirate din jocul de șah, dar și din circuitele electronice.” – a explicat Kariklea David, organizator. Așadar, la Fashion’s Night Out sunt așteptați toți iubitorii modei din Satu Mare, evenimentul anunțându-se a fi unul de înaltă ținută și eleganță. Prezentatoarea este Alexandra Catargiu, iar echipa care se va ocupa de machiajul și coafura manechinelor este alcătuită din Bacsadi Boglarka, Nagy Iza, Roxana Tar și Patricia Raț. După eveniment va avea loc un afterparty la Cayo Pub. Intrarea este gratuită.

Rareş Jucan