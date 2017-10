FOTO. Un sătmărean își face de cap la Cluj. Ce spun clujenii

Un sătmărean pare că își face efectiv de cap și face ce vrea la Cluj. Din postarea unei clujence, se pare că sătmăreanul a ocupat abuziv o proprietate privată.

O clujeancă a postat o fotografie cu o mașină înmatriculată în Satu Mare, SM 11 PMT, dspre care spune că a ocupat abuziv o proprietate privată.

”Este extrem de placut sa traiesti in Romanika … proprietate privata, ocupata abuziv … Politia Locala nu poate ajuta pt ca nu este domeniu public administrat de ei, Politia de la sectia 4 tocmai ce mi-a explicat ca ei nu au nici un cadru legal ca sa poata interveni nefiind de competenta lor … Ce as putea sa fac este sa dau proprietarul/soferul in judecata … Superb! Absolut superb! Felicit posesorul masinii, practic poate sta pe proprietatea noastra cand vrea el, cat vrea el!”, spune, într-o postare pe Facebook, clujeanca Alexandra Zaharia.

Sfaturile date de clujeni nu au întârziat să apară. Iată ce i-au spus unii și alții:

Madarász Lóránt: ”Am 5 litri de ulei ars ……”

Mihai-Tudor Pop: ”Hai sa te invat o prostie😈😈 ia ulei de floarea soarelui si toarna-i pe parbriz si cat traieste el nu o mai lasa asa😎 sau mai sadic lichid de frana tot pe parbriz.”

Attila Bancsi: ”Cumpara un tub de spuma de montat termopane si baga in toba din spate in toba.”

Adina Irina: ”Daca este pe proprietate privata, nu exista legislatie pentru incalcarea proprietatii private? Practic e ca si cum cineva iti intra in casa si depoziteaza la tine pe proprietate ceva, orice… un butoi la tine in hol, de exemplu. Si tu nu poti sa iti aduci mobila nou comandata acasa. Stiu, situatia expusa de mine e hazlie, dar practic e acelasi lucru. Nici asa nu poate politia sa faca nimic???”

Ovidiu Mureșan: ”Am trimis poza cu detalii si pe grupul din Satu Mare… Sper sa se rezolve…”

Voi ce sfat i-ați da clujencei? Dar sătmăreanului?