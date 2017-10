FOTOGALERIE. DJ Bia, sătmăreanca care mixează în Dubai. Bianca Marciuc, o carieră de succes

Bianca Marciuc – sau cum este cunoscută internațional – Dj Bia, s-a aflat la Satu Mare într-o scurtă vizită și a oferit în exclusivitate câteva declarații pentru GNV. În prezent, ea este Dj rezident în Dubai, a urmat cursurile unei academii de film din Hollywood, Statele Unite și are în portofoliu evenimente de lux la care a mixat pentru personalități artistice globale precum Akon.

Ceea ce simți – busola care arată mereu direcția corectă

Trăim într-o lume complexă și avem de făcut nenumărate alegeri în fiecare minut – alegeri care ne pot impacta extensiv viitorul. O stare de sănătate excelentă, abundență, un drum în viață ales inteligent – sunt interconectate și ar trebui să fie mereu rezultatul unui liber arbitru nealterat.

“Am pornit din Satu Mare, dintr-o familie absolut normală și am avut privilegiul să îmi dezvolt o carieră care să mă împlinească. Acum călătoresc în toată lumea, am job-uri în locații de poveste în Dubai și mi-am văzut propria fotografie pe un billboard în Statele Unite. Sunt profund recunoscătoare pentru aceste realizări, unele categoric nu ușor de înfăptuit pentru o femeie (știindu-se că Djing-ul este o lume a bărbaților). Și toate acestea pentru că mi-am urmat mereu inima, adică ce am simțit. Mesajul meu pentru toți cei care vor să sară sus, sus este că ceea ce simți în interior este aspectul căruia ar trebui să îi acorzi credință necondiționată. Acolo se află harta care te duce către o viață extraordinară și de aceea aș îndemna oamenii să nu repete greșelile făcute în trecut de a impune celor de lângă ei ce drum să aleagă în viață, pentru că – inconștient – ar putea contribui la ruinarea unei vieți, deși cu intenționalitate pozitivă” – a împărtășit Bianca Marciuc pentru cititorii GNV.

L-a cunoscut pe creatorul X Factor

Bianca Marciuc este dovada vie că orice este posibil – afirmație așadar testată și confirmată.

“Am observat anumite sincronicități în viața mea. În 2016 jucam într-un film în cadrul New York Film Academy și aveam o replică ce suna cam așa: <<Vreau să fiu pe fiecare panou publicitar și copertă de revistă!>>. Magic sau nu, un an mai târziu, ceea ce în trecut era o simplă replică de film – a devenit realitate. În gigantul planetar al industriei de divertisment, Hollywood, apărea un panou publicitar cu fotografia mea. Sentimentul ar fi probabil imposibil de concentrat în cuvinte, dar sunt din ce în ce mai convinsă de un lucru. Ceea ce gândim, simțim și credem are putere creatoare.

De aceea, a nu le impune copiilor drumuri în viață nu e un lux. E o necesitate să îi lași să își urmeze visele – oricât de complicate ar fi industriile, economia și procesele – dacă ni-i dorim fericiți și sănătoși mental și fizic. Inclusiv banii vor apărea inevitabil în experiența oricărui om în momentul în care își ascultă intuiția” – a explicat Dj Bia.

În călătoriile sale, Bianca Marciuc a ajuns să îl cunoască inclusiv pe creatorul show-ului X Factor și a Got Talent show-urilor – celebrul Simon Cowell. Din Satu Mare în Dubai și Hollywood – ea dovedește că visele nu au graniță și că ele sunt perfect realizabile atunci când crezi cu adevărat. Aviz așadar tuturor cititorilor – luați această pastilă de curaj și alimentați focul interior – pentru că el nu poate fi stins cu adevărat niciodată.