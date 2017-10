FOTOGALERIE ÎNSÂNGERATĂ. Un criminal din Carei, fost politist! Bestii cu chip de om!

Un fost polițist din Carei, acum pensionar, este acuzat că a înjunghiat, cu sânge rece, o cățelușă în zona gâtului. Întreaga scenă a fost descrisă, cu lux de amănunte, de cei de la Asociația Puffi Carei.

”Azi, in timp ce ma aflam la cabinetul veterinar al dr. Csaba Hund, intra un domn respectabil cu un catelus in brate, il tine ca pe un copilas, si intreaba … daca in cabinet acum este un medic veterinar? Primul om cu care s-a intalnit in cabinet eram eu, i-am raspuns ca ,da, dr. Julia Suto este in cabinet. Sigur ca primul lucru care l-am intrebat, vazand catelul plin de sange… la lovit o masina? Nu doamna, un excroc, un criminal, a vrut sa-l omoare ! L-am intrebat vazand cat de marcat , si socat este, cu bietul sufletel in brate, eram sigura ca este catelul sau.

Nu, este catelusul vecinei mele… trebuie sa il salvam, daca se poate! Catelusul este de talie mica, foarte frumos, locuieste in viile vechi, zona Tireamului.

Am fost si sunt socata de ce am vazut ce ia facut bietului catel, practic ia infipt un cutit in gat. Domnul foarte marcat de fapta savarsita cu atata cruzime fata de acest biet catelus, imi spune ca faptuitorul este un fost politist, acum in pensie. “Doamna, acest criminal trebuie pedepsit”!

Sunt de aceasi parere, faptuitorul trebuie sa raspunda in fata legii pentru fapta savarsita cu atat cruzime fata de aceasta necuvantatoare, potrivit Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor.Din pacate s-ar putea ca bietul catelus sa nu supravietuiasca, rana a fost adanca.

Proprietara catelului, bineinteles a facut plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Carei si la Politia Municipiului Carei, pe care o va depune luni la prima ora”.