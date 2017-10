Gala de premiere “Luminătorii satelor”, ediția a VII-a

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Judeţean a organizat, cea de-a VII-a ediție a Galei de premiere „Luminătorii satelor". În cadrul acestui eveniment au fost premiate personalităţile locale care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea spirituală a localităţilor din care provin.

Li se recunosc public meritele În deschiderea evenimentului au luat cuvântul managerul instituției, Robert Laszlo și directorul Muzeului Județean, Felician Pop. Acest eveniment este extrem de relevant pentru conturarea profilului identitar al acestor meleaguri. Sunt evidenţiaţi oamenii care prin eforturile lor au luminat viaţa culturală a comunităţilor din care provin, cărora li se recunosc public meritele. “Luminătorii satelor” au fost şi vor rămâne modele pentru toţi cei care pot conştientiza utilitatea unor asemenea demersuri culturale. Judeţul Satu Mare este singurul din ţară care organizează o manifestare de acest gen prin care sunt celebrate valorile culturale şi spirituale de pe întreg cuprinsul judeţului. Programul artistic a fost susținut de către: Francis Edmund Balog- percuție, Lavinia Pop, Silvia Șuth și Marian Buzilă – muzică populară.

Câteva detalii despre cei laureați:

Ioan Andreica-Homoroade Născut la data de 1 noiembrie 1943, în localitatea Homorodu de Mijloc a fost profesor în comuna Homoroade, satele Chilia, Homorodu de Mijloc, Solduba, Homorodu de Jos. A fost membru în numeroase cenacluri literare din Satu Mare și Baia Mare, publică poezie, eseuri, critică literară. Este prezent în numeroase antologii dar și reviste din județ, țară și străinătate. A publicat numeroase volume printre care: „Șirul cu patimi-poezie”, „Unde pe timp-poezie”, „Pelerin printre semeni-poezie”, „Religii și biserici la Chilia”, „Unitate religioasă și conservatorism la Homorodu de Mijloc”. Editează Mesagerul Albastru revistă de opinii și cultură.

Antal Mária – Bogdand Antal Mária este originară din comuna Hodod, a terminat pedagogia și a devenit învățătoare în localitatea Ser, comuna Bogdand. De cinci ani împreună cu Varga Gabriela a înființat și conduce formația de dansuri populare ”Széri Kukurók”. Au participat la nenumărate spectacole în Satu Mare (Rusaliile Roșii, Zilele Partium ș.a.) Sunt invitați cu ocazia zilelor comunelor, participă în tabere de dansuri populare în județele Bihor, Cluj, Sălaj și Satu Mare. Formația de dansuri populare ajută la organizarea ”Întâlnirea internațională a Starostelor” ce are loc în localitatea Ser.

Berci Ștefan-Ardud S-a născut în Sighetu-Marmației la data de 10.12.1965, a studiat în Ohio, teologie protestantă la Marietta Bible Colege 1994-1998 fiind șef de promoție.După întoarcerea în țară a fost director la ,,Outraeach Ministres of Roumania” după care a fost 15 ani consilier pe probleme de tineret la Hope for the Future. Din 1998 este hirotonisit pastor. În prezent lucrând la Casa de Cultură a orașului Ardud. Publică trei cărți:Drăgoșeștii în două ediții și Sinoadele de la Ardud. Înființează secția de etnografie a Muzeului Cetății din orașul Ardud, totodată a înființat și coordonează Simpozionul internațional de istorie în cadrul Festivalului Medieval de la Ardud. Susține conferințe în străinătate: SUA, Rep. Moldova, Germania etc.

Ionel Costescu –Hodișa Născut la 08.07.1955, este un inovator și inventator, publicând lucrări de cercetare științifică dar și monografii: Monografia satului Hodișa 1993 și 2013, dar și o carte Socond 19 octombrie 1944 care apare în 2016. Este membru fondator și președinte al Asociației Codrenii 2014. Cu ajutorul acesteia reînoadă după 50 de ani tradiția digăniei, după 60 de ani reînoadă tradiția drumeției în Poiana ghioceilor. Ridică un Ansamblu Monumental închinat eroilor căzuți în Socond în octombrie 1944. Stimulează și sprijină tinerii artiști din zona codrului.

Gőrcsi Mihai-Craidorolț Lider al rromilor de aproximativ 25-26 de ani, timp în care a ajutat foarte mult comunitatea de rromi, Gőrcsi Mihai s-a născut în 19.04.1957 în comuna Craidorolț. Organizează balul numit Kirbaly de 28 de ani în Craidorolț, bal la care în fiecare an se adună aproximativ 1500-2000 de persoane din tot județul. Cu ajutorul unei asociații vine în sprijinul săracilor din localitate.

Felician Alexandru Jurja- Odoreu Născut pe 13.08.1967, a fost director al Căminului Cultural din Comuna Odoreu calitate în care a participat la organizarea a patru ediții a Festivalului de muzică ușoară, ,,Steaua Sătmarului,,. Organizeză două ediții ale spectacolului concurs ,,Talente Odorene,, cu scopul de a descoperi noi talente. Împreună cu trupa Metropolis din care face parte, participă la toate manifestările organizate de comunitate-Ziua comunei, Zilele vârstnicilor etc.

Krupa Ana Bianka – Agriș Dragostea pentru folclorul muzical și dansuri populare a determina-o în 2003 să se antreneze în organizarea taberelor de dansuri și meșteșuguri populare din județ. Începând cu anul 2014, cu ajutorul instructorului de dansuri populare Szarvas Károly din Agriș a organizat o formație de dansuri pentru școlari, 22 de elevi participă regulat la instruire. Ajută la organizarea manifestării ”Danțu la Șură” în Orașul Nou. A organizat grupuri de elevi în școlile din împrejurimi pentru învățarea dansului popular, activitate ce se desfășoară pe categorii de vârste, prima grup de copii cu vârsta între 6 –10 ani iar cealaltă pentru copii de 11 – 14 ani.

Ioan Popa-Bota-Valea Seacă S-a născut în 7 ianuarie 1947, în Băleni jud. Bihor. Profesor de biologie a predat la început la Școala Generală din Cămărzana și apoi la școala din Valea Seacă unde a fost timp de mulți ani director profesând timp de 38 de ani la aceeași școală. A contribuit alături de soție la reanimarea activității culturale din Valea Seacă. A participat alături de familie la toate evenimentele satului și au pus umărul la schimbarea și dezvoltarea satului din toate punctele de vedere.

Székely Sára – Carei Székely Sára, de profesie etnograf și profesor de Limbă și literatură maghiară, conduce Asociația Culturală ”Reketye” din Carei. A făcut cercetări în anul studenției despre meșterii populari de turtă dulce, a organizat expoziția ”Imagini de trup” despre igiena corporală populară, despre lenjeria populară și evoluția tradițiilor legate de igena corporală la țară. În cadrul asociației asigură instruirea dansului popular, a folclorului muzical, și a îndeletnicirilor populare, atât pentru copii cât și pentru tineri și adulți fiind implicați și bunicii în activități. A organizat un curs de perfecționare pentru pedagogi cu titlul ”Învățarea dansului și jocurilor populare în școală”, a realizat un CD cu titlul ”Au pătruns prin geam razele lunii”.

Remus Țiplea-Negrești-Oaș Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negrești-Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. Practică, în principal, fotografia documentară, dar abordează cu succes și genul macro, una dintre seriile sale, „Bulbucații”, fiind publicată în reviste de specialitate din toate colțurile lumii. Participă la expoziții de grup și personale derulate în Cluj Napoca, Satu Mare, Alba Iulia, Vama Veche, Baia Mare, etc. În anul 2015, Institutul Cultural Român din Lisabona i-a organizat o expoziție personală în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc. Publică în The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc. Remus Țiplea este coorganizator la „Versus dar Împreună” (Negrești-Oaș), unul dintre cele mai valoroase saloane naționale de fotografie.

Cristian Stan