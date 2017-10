Gino Iorgulescu l-a zdrobit pe Sorin Dragoi pentru un nou mandat



Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi si-au disputat, luni, postul de presedinte la Liga Profesionista de Fotbal in cadrul Adunarii Generale care a inceput la ora 12:00. Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi si-au disputat, luni, postul de presedinte la Liga Profesionista de Fotbal in cadrul Adunarii Generale care a inceput la ora 12:00. Gino Iorgulescu a castigat un nou mandat de presedinte al LPF, dupa ce a fost votat de 13 dintre cele 14 cluburi din Liga 1.Singurul vot primit de Sorin Dragoi a venit chiar din partea clubului pe care il reprezinta in Liga 1, ACS Poli Timisoara. Iorgulescu va avea un mandat de cinci ani in fruntea LPF potrivit schimbarii de regulament.