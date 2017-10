Halep a pierdut fără drept de apel cu Wozniacki. Simona, obligată să câştige ultimul meci al grupei

Simona Halep, principala favorită şi liderul mondial, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-2, de jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, în etapa a doua a Grupei Roşii de la Turneul Campioanelor. Simona Halep, principala favorită şi liderul mondial, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-2, de jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, în etapa a doua a Grupei Roşii de la Turneul Campioanelor. Halep a prefaţat meciul care a pus-o pentru a 6-a oară faţă în faţă cu Wozniacki: “Am mai jucat de multe ori contra ei. Ştiu că aleargă foarte mult şi nu greşeşte des. Va trebui să muncesc, ştiu că am şansa mea”. Din păcate, Halep a pierdut în faţa danezei Wozniacki, scor 6-0, 6-2! Partida a durat o oră şi trei minute. Românca a avut o prestaţie dezamăgitoare în primul set, pe care l-a pierdut în 25 de minute, fără să câştige nici măcar un game. În setul secund, Halep a reuşit să câştige doar două game-uri, ambele pe propriul serviciu. De-a lungul întâlnirii, Halep a servit un as şi a avut procentaje de reuşită la serviciu de 55% cu prima minge şi 31% cu cea de-a doua. Ea şi-a cedat serviciul de cinci ori. În ultima etapă, Halep o va întâlni pe Svitolina, iar celălalt meci va avea loc între Wozniacki şi Garcia. Halep şi Wozniacki s-au duelat pentru primul loc al Grupei Roşii, după ce românca şi daneza au triumfat în prima etapă de luni. A fost a 6-a partidă directă dintre Simona şi Caroline. Halep s-a impus cu 6-2, 7-5 în semifinale la New Haven 2013 (hard) şi cu 2-6, 6-1, 6-1 în semifinale la Dubai 2015 (hard), în timp ce Wozniacki a învins-o pe constănţeancă în optimi la Dubai 2012 (hard), scor 6-2, 6-3, în semifinale la Stuttgart 2015 (zgură), scor 7-5, 5-7, 6-2, şi în sferturi la Eastbourne 2017 (iarbă), scor 5-7, 6-4, 6-1.