Hoți cu bun simț sau pur și simplu proști!

Săptămâna aceasta un cititor are o nedumerire…. de bun simț am zice. Omul nostru nu știe ce să creadă despre hoțul care în urmă cu câteva nopți i-a “spart’’ mașina, este prost sau au ajuns și hoții să aibă bun simț? Păgubitul a coborât dimineață la mașină și când să o deschidă… surprize, surprize fără Andreea Marin, din păcate, pentru el! Ușile din față dreapta și spate dreapta erau deschise!Deși în mașină avea drujbă, ferestrău și alte scule, “stimabilul” hoț a furat doar CD-URILE! Posibil era la ceva chef și rămas fără muzică, s-a gândit că știe el o mașină care are muzică bună că altfel nu am vedea cum de nu a furat și el ceva mai consistent! Acum, se pare că depinde de cartiere, dacă în 16 se fură bani serioși, cei din 17 sunt mai boemi și fură doar CD -URI cu muzică bună după cum zice șoferul păgubit.