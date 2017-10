Îndrăgitul actor Vasile Blaga s-a stins din viață. Mesajul lui Aldo

Îndrăgitul actor Vasile Blaga s-a stins din viață astăzi, 5 octombrie. Anunțul a fost făcut de către fiul acestuia, Aldo Blaga, care a postat pe contul său de Facebook un mesaj în numele lui Vasile Blaga.

”Dragii mei, in ultima vreme m-am luptat cum am stiut eu mai bine cu aceasta cumplita boala a carui nume nici nu mai are sens sa-l rostin, e prea faimoasa deja. Desi eu la randul meu n-am ascultat mereu de contesa si de fiul ploii cand imi spuneau sa nu ma las de tratament pentru ca la urma urmei Dumnezeu lucreaza prin doctori, tratamente…va invit pe voi sa o faceti.

Bucurati-va de cei dragi cat sunt vii si faceti tot posibilul ca ei sa-si poata trai viata in implinire, fericire, bunastare si mai presus de toate – in iubire.

Pe scena vietii mele am incercat sa-mi joc rolul cat am putut de bine, acela de fiu, frate, tata, sot, prieten si orice alt rol mi-a mai fost incredintat.

Pe voi pe toti va imbratisez cum stiu eu mai bine si mai calduros si abia astept sa ne vedem la un spectacol de zile mari aici, sus, in ceruri, unde toti avem intrare libera. Sa ne vedem cand ne-om intalni.

Ma veti recunoaste, voi fi imbracat la fel.”, a scris Aldo în numele tatălui său, menționând că nu poate vedea prea bine ce scrie, din cauza lacrimilor.

Vasile Blaga s-a născut pe 22 Martie 1959 și a jucat pe scena Teatrului de Nord peste 180 de roluri. S-a făcut remarcat la unele posturi de televiziune.

Gazeta de Nord Vest transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și roagă pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Vasile Blaga.