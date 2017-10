Întâlnire cu micii producători din piețele agroalimentare

Sambata dimineata, de la ora 09.00 consilierii locali PSD si-au dat intalnire in Piata Someș pentru a sta de vorba cu comerciantii, pentru a le asculta problemele cu care se confrunta si pentru a afla dorintele lor in ceea ce priveste sarbatoarea Marelui Centenar. La intalnirea cu comerciantii au participat senatorul Gabriel Les ,Radu Roca-consilier local,Ardelean Octavian-consilier local,Ciprian Craciun-consilier local,Adrian Micle-consilier local, si Radu Ardelean membru in biroul municipal care raspunde de zona cartierelor Micro 14-Micro 15.

“Dupa cum ati vazut in aceasta zi de toamna frumoasa, am venit sa facem impreuna cumparaturi ,toti consilierii municipali, l-am invitat si pe domnul parlamentar, senatorul Gabriel Les , in piata,pentru a asculta dorintele, problemele si necazurile comerciantilor. Daca sunt probleme locale care le putem aborda, suntem deschisi si vrem sa le transmitem mai departe conducerii primariei. Am venit inclusiv pentru a discuta despre evenimentele care urmeaza a se crea pentru anul viitor cu ocazia Centenarului Marii Uniri, sa vedem propunerile oamenilor, cum isi doresc ei sa se desfasoare si restul problemelor care sunt in piata.” a declarat Radu Roca, consilier local PSD Satu Mare.

Promisiunea senatorului Gabi Leș

Senatorul Gabriel Les se tine de promisiune si periodic se afla printre oameni ascultandu-le doleantele

“Este o promisiune pe care am facut-o in timpul campaniei electorale , faptul ca vom veni intre oameni, nu numai atunci cand cerem votul. Este o actiune oarecum normala si naturala, ar trebui sa fie o obisnuinta in randul alesilor locali.Interesant este si modul in care am fost primiti in piata, oamenii asteapta , vor sa discute si sunt oarecum surprinsi in sensul pozitiv al cuvantului, nu urmeaza alegeri si noi suntem intre ei sa luam pulsul, sa vedem care sunt dorintele lor ,care sunt lucrurile care functioneaza sau nu in acest moment.”a spus senatorul Gabriel Les

Aceste intalniri vor avea loc periodic, se va derula un program cu deplasari in teritoriu in diferite cartiere, mai ales in zonele marginase al municipiului Satu Mare, acolo unde sunt probleme.