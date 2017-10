Mircea Sandu: “FCSB este Steaua!”

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, si-a spus parerea despre echipa pe care o vede de drept continuatoarea gruparii ce castiga Cupa Campionilor Europeni, in 1986. Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, si-a spus parerea despre echipa pe care o vede de drept continuatoarea gruparii ce castiga Cupa Campionilor Europeni, in 1986. Invitat in studioul Digi Sport, Sandu, care a fost in fruntea fotbalului romanesc din 1990 si pana in 2014, cand a fost succedat in functie de Razvan Burleanu, a spus ca actuala echipa din Liga 1 este adevarata Steaua. ”Din punctul meu de vedere, continuatoarea Stelei este echipa care este acum in Liga 1. Pentru ca, daca nu era asa, atunci nu era in Liga 1. Deci, ea e Steaua”, a spus Sandu. ”Va fi o lupta in trei pentru titlu. Nu vad cine ar aparea intre Steaua, Craiova si CFR Cluj. În acest moment, cel mai spectaculos joc il are Craiova”, a mai spus „Nasul”.