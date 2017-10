Mobilizare exemplară a sătmărenilor. Aproape zece mii de euro adunați pentru operația lui Erhard

În urma turneului de fotbal organizat în week-end de Top Market pentru a-l ajuta pe copilul Erhard din Satu Mare s-au adunat 5.200 de lei. Mama copilului, Edita Carmen Enciu, a precizat pentru Gazeta de Nord Vest, că până în prezent s-au adunat 3.765 euro, 23.000 de lei, la care se mai adaugă cei 5.200 de lei de la turneul de fotbal din week-end. Cu alte cuvinte, aproape 10.000 de euro au fost adunați până prezent.

De asemenea, Edita Carmen a rămas impresionată de felul în care s-au mobilizat sătmărenii și le mulțumește acestora pentru implicare.

“Voi începe prin a vă mulțumi pentru această mobilizare incredibilă. De când am acceptat să se facă publice datele acestei noi provocări din viața fiului meu și a mea, sunt copleșită de emoții! Nu știu cum voi putea eu vreodată să îi răsplătesc pe toți cei care ne încurajează, ne-au ajutat cu bănuți, cu sfaturi și idei! Trebuie să mulțumesc și celor din mass media sătmăreană care s-au oferit să ne ajute fără să le cer acest lucru. Ceea ce se întâmplă acum în viața noastră este un miracol al bunătății! Trebuie să le mulțumesc și celor două ființe dragi mie, Monica Varga și Alina Cucuiet, care s-au luptat cu orgoliul meu și până la urmă au reușit să mă convingă să cer ajutorul! Eu la 36 de ani am învățat “Să cer ajutor pentru fiul meu!” Mereu am oferit dar de primit….Așadar mii de mulțumiri TUTUROR care au fost și sunt alături de noi în aceste momente grele!”, este mesajul transmis sătmărenilor de Edita Carmen, prin intermediul GNV.

Lucrurile nu se opresc însă aici. Pentru analizele preoperatorii, sunt nevoie de 3.500 de lei. Operație în sine costă 49.700 de lei. Adică aproape 12.000 de euro, în total. La toate acestea se mai adaugă costurile de recuperare care nu se știe încă la ce valoare se ridică. După operație, Erhard va avea nevoie de câteva săptămâni de recuperare în centre din România.

În acest sens, vor mai fi organizate încă trei evenimente care au ca scop adunarea de fonduri pentru Erhard. Este vorba despre un turneu de fotbal care va fi organizat de Asociația Castelul lui Erhard intitulat ”Toți pentru unul, unul pentru toți” și care se va desfășura în data 29 octombrie la Sala de sport LPS, între orele 10-18, turneu la care s-au înscris deja 26 de echipe.

Apoi, pe data de 30 octombrie, la ora 15.00, la Muzeul de Artă va fi organizată o expoziție de pictură cu vânzare, banii adunați urmând a fi folosiți tot pentru Erhard.

În fine, pe data de 12 noiembrie, la ora 16.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor se va desfășura evenimentul caritabil ”Dăruim pentru că iubim”, organizat de Monica Varga.

Erhard, un copil de numai 12 ani, a fost diagnostica la vârsta de 5 ani cu sindromul Asperger, o tulburare din spectrul autist. În urma cu 3 ani, a apărut scolioza. Pe atunci scolioza avea 23 de grade. Au urmat ședințe înot, kinetoterapie, gimnastică medicinală, corset. Scolioza s-a agravat, a ajuns la peste 70 de grade și prezintă 3 curburi. La București i-au descoperit și scifoza. Singura șansă este o operație complexă pe coloană care durează între 9 și 12 ore și care poate fi fpcută într-o clinică privată din București.

Costurile intervenției se rdică la 15.000 de euro, însă o fundație din Elveția va deconta prețul dispozitivului în valoare de 4.000 de euro. Costul operației este de 11.000 de euro echivalentul a 49.700 ron, la care se mai adaugă cheltuieli pre și post operatorii.

Pt cei ce vor sa-l ajute pe Erhard sa se facă bine, pot vira sau depune sumele în conturile deschise pe numele Enciu Edita Carmen

RO27BRDE310SV63768873100 – lei

RO23BRDE310SV63768953100-Eur;

BRD Kaufland e deschis zilnic de la 8 la 20! Pt plati din strainatate aveti nevoie de codul SWIFT: BRDEROBU! Erhard trebuie sa se faca bine!!!