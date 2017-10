O bere la bursă

Până acum la bursă am tot căutat să aducem în atenția cititorilor lucrurile nu tocmai pozitive din Sătmar… Azi, pentru că tot se apropie week-end-ul iar meteorologii zic că e vreme bună de mici , grătare venim noi cu berea. E vorba de prima bere sătmăreană 100% ce apare la doză. Una încă necunoscută de sătmăreni dar , se pare, apreciată de cunoscători…E tradițională , fermentată la 30 de zile și cică nu te nici doare capu după ea…Dacă bei responsabil…Până s-o vedeți pe rafturi în toate magazinele vă prezentăm noi aici o doză…

P.S. Știrea a adunat multe like-uri pe pagina de facebook a GNV…Semn că începem să ne apreciem produsele locale…