Pelerinaj fără puncte în Moldova

Olimpia trece printr-o perioadă delicată atât din punct de vedere financiar, cât și al rezultatelor.

Fără bani în conturi , cu deplasarea în Moldova rezolvată abia vineri dimineața, Olimpia a ajuns fără vlagă la meciul cu Miroslava. Iar pe teren, fără accidentații Brata și Mureșan, echipa a încercat să țină cât mai mult de o remiză care ar fi însemnat enorm măcar pentru moral…Căci de victorie nu putea fi vorba în condițiile în care golul marcat de Vasile Pop a fost singura situație clară la poarta adversarilor. Din păcate însă chiar dacă au egalat rapid , galben-albaștrii n-au fost capabili să țină de rezultat iar moldovenii au obținut toate punctele la debutul antrenorului Kerezsy pe banca tehnică.

A fost un pelerinaj ratat în Moldova cu un meci jucat de Sfânta Parascheva și în care moaștele pare că au înclinat balanța spre Știința…

Cât despre meci , conform colegilor de la duminicapetarla.ro, Miroslava si-a dominat adversarul in primele 45 de minute, cand Taciuc (14) si Alexandru Marin (21, 23) s-au aflat in postura de finalizare, insa fara a perfora poarta aparata de Florin Muntean.

Taciuc a trimis in bratele portarului Olimpiei, dupa un voleu expediat din 11 metri, pozitie laterala, din centrarea lui Cosmin Nemtanu.

Apoi, Marin a continuat asaltul iesenilor printr-o lovitura imprecisa de cap, urmata de sut pe directia portarului, intr-o situatie iminenta de gol (3 metri).

Spre finalul reprizei, Lusamba a trimis unul dintre putinele suturi spre poarta ale echipei vizitatoare.

Golurile au inceput sa apara dupa reluare. Alexandru Izmana (55) a deblocat tabela de la Uricani cu un sut direct in vinclu.

Avantajul Miroslavei a durat foarte putin, pana in minutul 70, cand, contrar cursului jocului, Pop a avut o executie similara cu cea a lui Izmana, din lovitura libera.

Miroslava a lovit decisiv cu un sfert de ora inainte de final, prin Alexandru Marin, care a convertit in gol o pasa primita de la Valentin Buhacianu. Co-autorul golului de 2-1 intrase cu un minut inainte in locul lui Eduard Sandu.

Olimpia va juca sâmbătă acasă cu Foresta Suceava.

Ştiinţa: Turiţă – Cerneuţanu, Andr. Chindriş, Seb. Bucur, Agrigoroaei, Cărăruş, Izmană, Taciuc, Ed. Sandu, Nemţanu, Al. Marin (cpt.)

Rezerve: R. Avram – G. Maxim, Ambrosie, Săvoaia, Asăvoaei, Buhăceanu, Corban

Antrenor: Adrian Kerezsy

Au mai evoluat pentru Stiinta: Corban (Nemtanu 57), Ambrosie (Bucur 65), Buhacianu (Sandu 74).

Olimpia: Fl. Muntean – Achim, Hlinca, Cr. Munteanu, Duruș- Rus, Villand, D. Muntean (cpt.), Bura- Lusamba, D. Lukacs

Rezerve: Şuta – Miholca, Jurj, Vas. Pop, Cubaş, D. Vincze, Copaci

Antrenor: Zoltan Ritli

Arbitru: Vladimir Andrei Nagy (Aiud); Asistenţi: Iulian Szekely (Cluj-Napoca) şi Iulian Cătălin Brînză (Botoşani).

Stadion: Comunal (Uricani)

Liga 2 / Etapa 12

Sportul Snagov – Pandurii Târgu Jiu 0-0

Ştiinţa Miroslava – Olimpia Satu Mare 2-1

Foresta Suceava – Dunărea Călăraşi 0-2

Luceafărul Oradea – CS Afumaţi 1-2

Ripensia Timişoara – CS Baloteşti 1-2

Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni 2-2

FC Argeş – Academica Clinceni 1-1

Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti 3-0

ASU Politehnica Timişoara – UTA Arad 2-1

Marţi, 17 Octombrie

ASA Târgu Mureş – AFC Hermannstadt 19:30