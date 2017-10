Picnicul copilului adoptat

Consiliul Judeţean Satu Mare și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare (DGASPC) prin Biroul Adopţii a organizat şi în acest an, în ziua de sâmbătă, 20 octombrie, cea de-a patra ediţie a "Picnicului copilului adoptat", care a avut loc la Centrul creştin "Speranţa" din Baba Novac. Evenimentul s-a bucurat în acest an de o prezență numeroasă din partea familiilor adoptatoare și a copiilor, iar implicarea activă a acestora, de la o ediție la alta, demonstrează că acțiunile postadopție ale DGASPC Satu Mare sunt o resursă utilă și necesară pentru COPILUL DIN NOI ȘI DE LÂNGĂ NOI. Mediul familial și informal a fost dublat și în acest an de prezența și expertiza mediului universitar necesară psihologilor, asistenților sociali și juriștilor din sistemul de protecție socială.

În deschiderea Picnicului copilului adoptat, MARIANA DRAGOŞ – directorul general al DGASPC Satu Mare, a adresat mulţumiri tuturor participanţilor şi a precizat, că scopul acestui picnic anual este acela de a realiza, într-un cadru informal, suportul postadopție necesar atât copiilor adoptați cât și părinților, de a lega noi prietenii între copiii adoptaţi prin activităţi de socializare, dar și de a încuraja deschiderea către SECRETUL ADOPȚIEI. Printre altele, directorul general Mariana Dragoş, a adresat mulţumiri pastorului Mihai Micula – reprezentantul Centrului creştin “Speranţa“ din Baba Novac, care a sprijinit DGASPC prin oferirea locației pentru organizarea acestei ediţii a Picnicului. Prezent la eveniment, CSABA PATAKI, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, a felicitat conducerea DGASPC, organizatorii și inițiativa acestora, apoi a precizat că a așteptat cu nerăbdare și emoție să fie alături de cei care au adoptat copii, deoarece familia reprezintă pentru toți mediul în care trebuie să avem toate resursele necesare pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor. Totodată, președintele CSABA PATAKI a adresat cuvinte de încurajare și apreciere pentru familiile, care au adoptat copii, apoi și-a manifestat dorința să sprijine în mod direct pe toți părinții adoptatori, care au dat șansa unor copii să crească într-un mediu familial favorabil. Reprezentantul părinţilor adoptatori a adresat mulţumiri organizatorilor pentru modul în care a fost gândită această ediţie și a reiterat ideea constituirii în județul nostru a ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR ADOPTIVI.

A urmat un program artistic, care a strecurat fericire în sufletele copiilor adoptaţi şi a creat în acelaşi timp o bună dispoziţie pentru toţi cei care au participat la “Picnicul copilului adoptat” de la Baba Novac. Acest program a fost susţinut de: Ela-Bela, preferata copiilor, Sorin Bălaj, muzică folk, talentata Natalia Precup, care a prezentat un dans de societate, iar părintele adoptator Santa Karolina le-a oferit participanților cântece interpretate la flaut. A urmat apoi o demonstraţie de karate susţinută de elevii Clubului KARATE ZAN SHIN din Satu Mare.

După acest spectacol distractiv şi relaxant, participanţii au fost îndrumaţi către atelierele educative, prin intermediul cărora copiii adoptați au avut posibilitatea să cunoască meşteşugurile tradiţionale, prezentate de meşterii: Boka Ildiko – specialist în confecţionarea obiectelor prin împletire, Levai Jozsef – meşter în prelucrarea pielii şi olarul Salyi Robert. De asemenea, au avut loc activităţi de improvizaţie pentru adolescenţi alături de o familie adoptatoare de artişti. Părinţii adoptatori au participat la seminarul “ Am fost copil adoptat “, susţinut de prof. MELINDA DINCA de la Universitatea de Vest Timişoara, pentru a discuta despre perspectivele copilului în urma adopţiei şi sprijinirea înţelegerii trăirilor copiilor adoptaţi prin prisma adultului. Picnicul copilului adoptat s-a încheiat cu o masă caldă, după care copiii au avut parte de nenumărate surprize oferite de organizatori. De asemenea, organizatorii au mulţumit tuturor acelora, care s-au implicat în reuşita celei de-a patra ediţii a “Picnicului copilului adoptat”: Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu” Satu Mare, reprezentat de Ela-Bela și Sorin Bălaj; Clubul Karate „Zan Shin” Satu Mare; Costume Carnaval Satu Mare; Echipa de lucru a părinților adoptatori; Fundația ”Maurer” Satu Mare; “Gama & Gama”, Culciu Mare; Restaurantul „Moara cu Noroc” Satu Mare;The Wawi Group – Fabrica de Ciocolată din Odoreu și tuturor sponsorilor, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Dumitru Ţimerman