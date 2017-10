“Portocala mecanică” vine la Bucuresti pentru un amical cu România!

Romania va disputa pe 13 noiembrie un amical de lux cu Olanda. Partida va fi programata la Bucuresti, pe Arena Nationala, informeaza telekom.ro. Este o lovitura importanta de imagine data de FRF, daca luam in calcul si faptul ca pe 9 noiembrie vom intalni Turcia, pe noua arena din Craiova sau pe Cluj Arena. Chiar daca nici „batavii" nu s-a calificat la Cupa Mondiala, nationala de fotbal ramane fara indoiala o echipa de top la nivel mondial. „Portocala mecanica" are in componenta ei jucatori precum Kevin Strootman, Bas Dost sau Memphis Depay.